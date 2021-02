Ali sodba zdravnikom pomeni začetek konca korupcije v zdravstvu?

Kako je sodbo zdravnikom zaradi prejemanja podkupnin dojel eden največjih kritikov tovrstnih spreg v slovenskem zdravstvu Erik Brecelj? In kakšno sporočilo slovenskim zdravnikom prinaša odločitev sodišča? "To je žalosten dan, ker so obsojeni dobri strokovnjaki in je to izguba tudi za bolnike, a odgovornost se prelaga na sodišče. Vodstva bolnišnic bi morala že zdavnaj ustrezno ukrepati, potrebni so tudi sistemski ukrepi," meni nekdanji prvi slovenski žvižgač. Kot pa dodaja, je za takšne razmere kriva tudi politika. "Ko začnejo pritekati milijoni, se priključijo paraziti. Slovenija je skorumpirana država in če to toleriramo, smo si sami krivi za vse kar se dogaja," je kritičen Brecelj.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:32 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Brecelj o korupciji v zdravstvu 03:30 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Korupcija v zdravstvu icon-chevron-left icon-chevron-right