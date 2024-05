Ali ste vedeli, da Slovenci v zadnjem letu preko spleta nakupujemo manj pogosto?

Kakšna so najnovejša vedenja in pričakovanja slovenskih e-kupcev?

E-shopper barometer raziskavo Geopost, katerega del je tudi DPD Slovenija, izvaja že osmo leto zapored. Fokusira se na trende in navade e-nakupovanja. V zadnji raziskavi je sodelovalo več kot 24.000 ljudi v 22 državah po Evropi, potekala pa je med 31. majem in 19. julijem 2023.

To kažejo tudi top 3 preference za dostavo, ki so jih izpostavili slovenskih redni e-kupci:

Današnji e-kupci pričakujejo predvsem nemoteno nakupovalno izkušnjo, hitro in zanesljivo dostavo, možnost sledenja svojim paketom in svobodo odločanja, kdaj in kam bodo paketi dostavljeni.

Ali ste vedeli, da kar 75 % slovenskih rednih e-kupcev prodaja in/ali kupuje na t.i. C2C ali second-hand plaformah? Največji razlog za to je seveda prihranek denarja, poleg tega pa tudi okoljska ozaveščenost in podpora lokalnim podjetji ali posameznikov. C2C trgovina tako močno raste, saj 38 % e-kupcev te platforme uporablja mesečno.

V DPD pravijo, da se zavedajo vedno večjih zahtev svojih strank in prejemnikov paketov in da se trudijo prilagoditi njihovim željam in potrebam. Kot veliko konkurenčno prednost izpostavljajo prav to, da prejemnikom paketa na dan dostave sporočijo 1-urni časovni okvir za dostavo ter da jim s pomočjo myDPD aplikacije omogočajo popolni nadzor nad dostavo paketa, saj lahko izberejo tako kdaj kot tudi kam jim paket dostavijo.

37 % slovenskih e-kupcev, ki izberejo dostavo izven doma (Out-of-Home), dajejo tej dostavi prednost v primerjavi z drugimi možnostmi. Prednosti, ki jih vidijo, so predvsem bližina, prilagodljivost in stroškovna učinkovitost.

Močno je narastel predvsem odstotek tistih, ki preferirajo dostavo v paketomate. Tudi tukaj DPD sledi željam in potrebam svojih strank, zato so v zadnjem letu občutno povečali mrežo svojih paketomatov in jih imajo trenutno že več kot 200 po vsej Sloveniji. S tem sledijo tudi strategiji Geoposta, ki je konec leta 2023 dosegel pomemben mejnik 100.000 prevzemnih točk. Skupno ima DPD v Sloveniji več kot 840 prevzemnih točk.

E-shopper barometer res razkriva mnoge zanimive ugotovitve o trendih in navadah e-kupcev, zato si lahko na povezavi https://www.dpd.com/si/sl/e-shopper-barometer-2023/ preberete še več.



***

O DPD Slovenija

DPD Slovenija je del Geopost, največje mreže za dostavo paketov v Evropi. Z 57.000 zaposlenimi in Pickup omrežjem z več kot 100.000 lokacijami za prevzem paketov, Geopost dnevno dostavi 8 milijonov paketov – 2,1 milijarde paketov na leto - prek blagovnih znamk DPD, Chronopost, SEUR, BRT in Jadlog. DPD je v 20 letih obstoja na domačem trgu je postal eden ključnih akterjev in strokovnjak na domačem trgu, ki zagotavlja zelo kakovostno storitev dostave paketov. DPD vsakodnevno deluje v imenu tisočih zadovoljnih strank, združuje inovativno tehnologijo in lokalno znanje za zagotovitev prilagodljive in uporabniku prijazne storitve tako za pošiljatelje kot za stranke. DPD s svojo vodilno storitvijo Predict, aplikacijo myDPD in Pickup lokacijami postavlja nov standard povezanosti strank z dostavo njihovih paketov.

Za več informacij obiščite:

DPD Slovenija spletno stran: www.dpd.si

Če želite biti na tekočem z najnovejšimi novicami DPD Slovenija in Geopost, nas spremljajte na družbenih omrežjih: Facebook , Instagram , LinkedIn in YouTube .

Naročnik oglasne vsebine je DPD d.o.o.