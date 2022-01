Ali ste za Veganski izziv?

Veganski in vegetarijanski način prehranjevanja je v zadnjih letih v velikem porastu. Po svetu januarja poteka poseben Veganski izziv, ki ljudi spodbuja, da preizkusijo ta način prehranjevanja, in če je tudi na vašem seznamu novoletnih zaobljub bolj pester jedilnik, je to lahko odličen način, kako dopolniti lastne prehranske navade.

icon-expand

Tudi pri Sparu so se pridružili Veganskemu izzivu. Bogato ponudbo rastlinskih izdelkov v njihovih trgovinah so dopolnili z vrsto zanimivosti, trikov, nasvetov in nagradno igro. Sledite jim lahko na njihovem Facebooku, Instagramu in Tik Toku Popestrite si jedilnik in se pustite presenetiti Če vam je ideja o izzivu blizu, je smiselno, da se odločite za obisk trgovca, ki nudi vse, kar potrebujete, na enem mestu. V Sparu imajo že poznani liniji SPAR Veggie in Veganz. Slednja ima velik nabor rastlinskih izdelkov, nekateri izmed njih pa so tudi veganski. Z linijo Veganz želijo v Sparu olajšati izbiro vsem, ki prisegajo na veganski življenjski slog ali pa želijo svoj prehranski vsakdan popestriti z nekoliko drugačnimi izdelki. V liniji Veganz boste našli vse, od prigrizkov, sladic do odličnih beljakovinskih jedi.

icon-expand

Poskusite lahko tudi vegi orientalske izdelke SPAR Veggie by Neni. Linija vsebuje okusne falafle in različne vegetarijanske namaze orientalskega okusa. Izdelki se tudi odlično ujemajo s sodobnim načinom življenja. Razvila jih je izraelska trendovska kuharica Haya Molcho. Ime znamke izhaja iz začetnic imen njenih štirih sinov – Nuriel, Elior, Nadiv in Ilan. Pod tem imenom ima družina Molcho že deset prestižnih restavracij po Evropi. Na kulinarično doživetje na Dunaj Zmagovalca Sparovega nagradnega kviza »Veggie by Neni« bo Spar Slovenija peljal na večerjo za dve osebi v restavracijo NENI am Prater na Dunaju. Za dobro popotnico bo zmagovalec nagradne igre prejel tudi SPAR darilno kartico v vrednosti 200 €. Če želite izvedeti več o nagradni igri, v kateri lahko sodelujete do petka 14.1.2022, kliknite tukaj. Veganske specialitete: linija izdelkov Garden Gourmet Če vas mikajo rastlinski burgerji, nagci ali kroglice, potem lahko v trgovinah Spar poiščete izdelke Garden Gourmet. V večino njihovih izdelkov so vključene sojine beljakovine, ki vsebujejo vseh devet esencialnih aminokislin. Zelenjava in druge sestavine rastlinskega izvora v izdelkih predstavljajo dober vir vlaknin. Njihovo embalažo je mogoče v celoti reciklirati.

icon-expand