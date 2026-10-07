Ali Stevanović trdi, da je žrtev mafijskih pritiskov, za katerimi stoji Golob?

Na listu papirja z roko napisana telefonska številka in – kot gre sklepati – ime njenega lastnika. Fotografija, ki jo je sinoči objavil Zoran Stevanović in zapisal: "Zdaj sem na vrsti jaz. Pol leta trpim pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal."

Stevanović je ob tem polovico številk in del besedila počrnil, zato več, kot da gre za Janeza, ni mogoče razbrati.

"Naj dr. Robert Golob pove, čigava pisava je to in kaj vse je ponujal. Kaj pomenijo številke in kdo vse je bil zraven," pravi predsednik Državnega zbora.

Ob tem je na fotografiji viden tudi listič s telefonsko številko, ki pripada prav Robertu Golobu. Te številke – za razliko od prve – Stevanović v svoji objavi ni zakril. Mi smo jo, zaradi varstva osebnih podatkov, prekrili naknadno.

"Lahko damo tudi na daktiloskopijo," dodaja predsednik stranke Resnica. Oziroma na analizo prstnih odtisov, je še pripisal Stevanović, okrcal tudi medije in zaključil: "Zdaj se gremo zares".

Kaj naj bi objava nakazovala (ali morda celo dokazovala), kdaj naj bi Stevanović papir s telefonskimi številkami dobil, od koga in zakaj, smo danes želeli vprašati predsednika parlamenta. A kljub hudim očitkom v objavi – da je deležen pritiskov mafije – Stevanović pojasnil ni dal. Iz njegovega kabineta so sporočili le, da je zadevo v preiskavo vzel Nacionalni preiskovalni urad. "Glede na to, da je preiskava v teku, dodatnih informacij v tej fazi ne moremo posredovati," so dodali.

Ali je prijavo podal sam, kdaj in zoper koga, Stevanović prav tako ne pove. Da so s preverjanjem začeli na podlagi medijskih objav, pa so nam sporočili s Policije.

"Predsednik Državnega zbora bi seveda moral ob prvem sumu nepravilnosti oziroma nekega potencialnega podkupovanja to prijaviti organom pregona. Če tega ni storil, ne opravlja dolžnosti skrbnega državljana. Zato ga pozivamo, da javnosti predstavi vsa dejstva oziroma vse dokaze," medtem pravi poslanec SD Luka Goršek.

Na Stevanovićev apel, naj pojasni okoliščine pa ni odgovoril niti Robert Golob. Smo pa neuradno izvedeli, kateremu Janezu naj bi številka na listu pripadala. Šlo naj bi za podjetnika, ki smo ga poskušali večkrat priklicati, a neuspešno – na naše klice in sporočila se ni odzival.

Iz Svobode pa sporočajo, da je po javni objavi telefonske številke Golob zaradi groženj in številnih klicev z neznanih številk prisiljen svojo številko zamenjati, in da bo Stevanovića zaradi objave osebnih podatkov prijavil pristojnim institucijam. Kot nam je sporočila informacijska pooblaščenka, pa o morebitnih kršitvah sicer odloča sodišče.