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Ali Stevanović trdi, da je žrtev mafijskih pritiskov, za katerimi stoji Golob?

Ljubljana, 07. 10. 2026 20.15 pred 35 minutami 2 min branja 21

Avtor:
Kaja Kobetič
Listič s telefonskima številkama

"Pol leta trpim pritiske mafije," je na družbenih omrežjih zapisal predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović. Ob tem je priložil fotografijo, na kateri je tudi telefonska številka Roberta Goloba. Ali torej predsednik parlamenta, formalno drugi človek države, trdi, da je žrtev mafijskih pritiskov in da za njimi stoji nekdanji predsednik vlade?

Na listu papirja z roko napisana telefonska številka in – kot gre sklepati – ime njenega lastnika. Fotografija, ki jo je sinoči objavil Zoran Stevanović in zapisal: "Zdaj sem na vrsti jaz. Pol leta trpim pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal."

Stevanović je ob tem polovico številk in del besedila počrnil, zato več, kot da gre za Janeza, ni mogoče razbrati.

"Naj dr. Robert Golob pove, čigava pisava je to in kaj vse je ponujal. Kaj pomenijo številke in kdo vse je bil zraven," pravi predsednik Državnega zbora.

Ob tem je na fotografiji viden tudi listič s telefonsko številko, ki pripada prav Robertu Golobu. Te številke – za razliko od prve – Stevanović v svoji objavi ni zakril. Mi smo jo, zaradi varstva osebnih podatkov, prekrili naknadno.

"Lahko damo tudi na daktiloskopijo," dodaja predsednik stranke Resnica. Oziroma na analizo prstnih odtisov, je še pripisal Stevanović, okrcal tudi medije in zaključil: "Zdaj se gremo zares".

Kaj naj bi objava nakazovala (ali morda celo dokazovala), kdaj naj bi Stevanović papir s telefonskimi številkami dobil, od koga in zakaj, smo danes želeli vprašati predsednika parlamenta. A kljub hudim očitkom v objavi – da je deležen pritiskov mafije – Stevanović pojasnil ni dal. Iz njegovega kabineta so sporočili le, da je zadevo v preiskavo vzel Nacionalni preiskovalni urad. "Glede na to, da je preiskava v teku, dodatnih informacij v tej fazi ne moremo posredovati," so dodali.

Ali je prijavo podal sam, kdaj in zoper koga, Stevanović prav tako ne pove. Da so s preverjanjem začeli na podlagi medijskih objav, pa so nam sporočili s Policije.

"Predsednik Državnega zbora bi seveda moral ob prvem sumu nepravilnosti oziroma nekega potencialnega podkupovanja to prijaviti organom pregona. Če tega ni storil, ne opravlja dolžnosti skrbnega državljana. Zato ga pozivamo, da javnosti predstavi vsa dejstva oziroma vse dokaze," medtem pravi poslanec SD Luka Goršek.

Na Stevanovićev apel, naj pojasni okoliščine pa ni odgovoril niti Robert Golob. Smo pa neuradno izvedeli, kateremu Janezu naj bi številka na listu pripadala. Šlo naj bi za podjetnika, ki smo ga poskušali večkrat priklicati, a neuspešno – na naše klice in sporočila se ni odzival.

Iz Svobode pa sporočajo, da je po javni objavi telefonske številke Golob zaradi groženj in številnih klicev z neznanih številk prisiljen svojo številko zamenjati, in da bo Stevanovića zaradi objave osebnih podatkov prijavil pristojnim institucijam. Kot nam je sporočila informacijska pooblaščenka, pa o morebitnih kršitvah sicer odloča sodišče.

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Zoran Stevanović Robert Golob pritiski mafija telefonska številka

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KOMENTARJI21

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Trnk
07. 10. 2026 20.50
Repič, Mijič, Snežič, Stevanović in Janša vsi priseljenci iz Balkana spadajo na Dob.
Odgovori
0 0
JackRussell
07. 10. 2026 20.49
Ko misliš da si na dnu in ugotoviš da gre še globje.
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
07. 10. 2026 20.46
drugače pa 1 x lažuf vedno lažuf!!!!
Odgovori
+0
1 1
Castrum
07. 10. 2026 20.50
Kdo? Roberto?
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
07. 10. 2026 20.46
ce bi bila magija on nebi bec bluzil po svetu tako da takih primitivnih for ne kupimo
Odgovori
+0
1 1
Kritikizstajerske
07. 10. 2026 20.45
ta je ze cisto zbluzil...iz lazi v lazi...steroidi delajo svoje
Odgovori
+1
2 1
MasteRbee
07. 10. 2026 20.42
Lahko gre za Stevov manever. Če je res kaj "mafijskega" pa lahko še kakšnega speče, če bo ta mandat trajal.
Odgovori
+0
1 1
Oknaj 4
07. 10. 2026 20.41
Če kaj ti pa Stevanoviču vrjamem
Odgovori
+2
3 1
Deep1
07. 10. 2026 20.40
Spet preveč rumovih kroglic....
Odgovori
-1
1 2
Banion
07. 10. 2026 20.39
stevanovič je zelo kredibilen in resnicoljuben, verjamem da mu med poštenjaki ni lahko
Odgovori
+3
3 0
pepe2
07. 10. 2026 20.38
grozljivo. v tej državi manjkajo samo še likvidacije
Odgovori
+2
3 1
BrezPitt
07. 10. 2026 20.37
Ne vem zakaj, ma me to spominja na metke v pismih, ki jih je dobil domobranko in druščina.
Odgovori
+1
4 3
visoki
07. 10. 2026 20.36
a je spet preveč risal pa se mu dogaja
Odgovori
+0
2 2
visoki
07. 10. 2026 20.35
ni overovljeno zato mu nič ne verjamem
Odgovori
+1
3 2
BrezPitt
07. 10. 2026 20.32
E moj Stevo, glavni pajac in dejanska slika trenutne vlade.
Odgovori
+4
7 3
visoki
07. 10. 2026 20.32
a to mu je snežić svetoval
Odgovori
+1
4 3
osservatore
07. 10. 2026 20.32
Poznamo modus operandi srbofila Stevanovića: kraje, laži in prevare. Dodatna pojasnila so nepotrebna. Kratko in jasno: Stevanović je sramota za slovenski parlament, zraven pa Janez ...
Odgovori
+4
6 2
alibaba41
07. 10. 2026 20.27
robi ne rabi računov v romuniji, on uporablja japonske kroglice , ki mu omogočajo manekensko hojo, cik cak levo in desno, je možno še kaj več?
Odgovori
+2
4 2
Lock Down
07. 10. 2026 20.51
Ne vemo, ti povej kletar.
Odgovori
0 0
Joakim
07. 10. 2026 20.26
Obračun med mafijskimi tolpami.
Odgovori
-1
1 2
orehek
07. 10. 2026 20.26
Bolnik, pataloski lažnivev, čim prej v prisilni jopič in v Polje.
Odgovori
+4
5 1
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