Ali TikTok povzroča nevrološke motnje?

O velikem porastu te nove motnje, podobne Tourettu, poročajo zdravniki iz Amerike, Kanade, Avstralije in Velike Britanije, vse od marca 2020. Video posnetki ljudi s tiki oziroma Tourettovim sindromom imajo samo na TikToku več milijard ogledov. Ali lahko gledanje takšnih vsebin povzroči tike? "Lahko recimo jaz to posnemam zato, ker imam v sebi tako genetsko predispozicijo. Sam sicer nikoli ne bi razvil tika, obsesije ali kompulzije, če ne bi nečesa videl, ko pa vidim, se mi pa to sproži. To je organski mehanizem. Drug mehanizem je pa ta, da so preprosto nekateri ljudje bolj nagnjeni k imitiranju," odgovarja nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek.

Prof. dr. David Isaacs meni, da je to strašljivo. "Strašljivo je za veliko ljudi, ker so v redu in nato nenadoma dobijo tik in morajo takoj zapustiti šolo, res je moteče," pravi. Po poročanju Wall Street Journala so nekateri zdravniki ugotovili, da so imele različne osebe povsem enake tike. Nemška nevrologinja je denimo odkrila, da so vsi njeni pacienti spremljali nemškega youtuberja s Tourettovim sindromom, podobno tudi ameriška zdravnica, ki je obravnavala pacientke, ki so vse nenadzorovano kričale "beans" z angleškim in ne ameriškim naglasom. Nato je ugotovila, da je po takšnem verbalnem ponavljanju znana britanska youtuberka. "Svojim bolnikom, ko jim postavimo to diagnozo, povemo, da naj omejijo uporabo oziroma naj se izogibajo gledanju TikToka," pove prof. dr. Isaacs. Pirtošek dodaja, da to ne samo lahko sproži tike, temveč lahko pri genetsko predisponiranih, občutljivih ali pa ranljivih mladostnikih povzroči še druge spremljevalne znake in simptome Touretta. "Recimo motnje pozornosti, kot je kompulzija ali obsesija," opozarja.

Seveda niso vsi tiki Tourettov sindrom. Poznamo tako imenovane benigne tike, ki se pojavijo pri otrocih, vendar Pirtošek opozarja, da jim ne smemo posvečati prevelike pozornosti, saj z leti izzvenijo. "Pravzaprav čim manj neke pozornosti posvečamo, čim manj otroka pravzaprav kregamo, v smislu joj, pa ne spet tako mežikati in tako naprej, saj ga bomo s tem potisnili v nek začaran krog sramu, anksioznosti," svetuje. Tourettov sindrom je po drugi strani genetska nevrološka motnja. Torej mora biti izpolnjena najprej genetska predispozicija in nato še druge. "Kot posameznik moraš imeti en motorični ali pa glasovni tik in se mora začeti pred 18. letom. Ni pa nujno, da imaš še kake obsesije, kompulzije, motnje pozornosti, eholalije. Skratka gre za to, da strašno radi ponavljajo tiste družbeno nesprejemljive besede, kletvice ali pa počnejo družbeno nesprejemljive gibe, kot so gibi masturbacije, dvigovanja krila," pravi.