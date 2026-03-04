Naslovnica
Slovenija

Brez slovenskih blagovnih znamk?

Ljubljana , 04. 03. 2026 12.44 pred 1 uro 6 min branja 83

Avtor:
Anja Kralj STA
Hofer

V Sindikatu kmetov Slovenije opozarjajo na odpovedi pogodb kmetom, ki dobavljajo svoje proizvode trgovcema Hofer in Mercator. Ob tem več pristojnih institucij pozivajo k ukrepanju. A v Mercatorju so nad tem začudeni, saj, kot pravijo, Mercator v zadnjih mesecih ni odpovedal pogodbe ali spremenil pogojev poslovanja z nobenim kmetom ali zadrugo. V Levici ob tem opozarjajo na pomanjkanje nacionalnega trgovca in predlagajo razmislek o odkupu Mercatorjeve maloprodajne dejavnosti s strani države.

Kot je danes sporočil sindikat, v zadnjem času od kmetov dobivajo informacije, da jim Hofer in Mercator odpovedujeta pogodbe oz. jim ponujata tako ekstremno težko pogoje pogoje dobave in nizke odkupne cene, da jih kmetje ne morejo izpolniti in sami odstopajo od pogodb.

"Mercator v zadnjih mesecih ni odpovedal pogodbe ali spremenil pogojev poslovanja z nobenim kmetom ali zadrugo, zato nas izjave Sindikata kmetov izrazito presenečajo," pa pravijo v Mercatorju. Delež slovenskih proizvodov na naših policah je vsa leta stabilen, trenutno sodelujemo z več kot 700 slovenskimi dobavitelji, ki imajo na naših policah več kot 40.000 proizvodov, pojasnjujejo. 

Slovenski dobavitelji že dolga leta predstavljajo daleč največji delež naše nabave, partnerske odnose s slovenskimi dobavitelji pa bo Mercator razvijal tudi prihodnje, dodajajo. 

Vprašanja smo naslovili tudi na Hofer, ko dobimo odgovore, jih objavimo.

Hofer
Hofer
FOTO: 24ur.com

Sindikat kmetov opozarja na prehransko varnost

Sindikat kmetov v pismu, ki so ga naslovili na ministrstvi za kmetijstvo in gospodarstvo ter medije, opozarjajo, da ima vlada vzvode za nadzor in sankcioniranje določenih ravnanj, ki bodo povzročila "propad naše suverenosti, našega podeželja in prehranske varnosti".

Zaboj zelenjave
Zaboj zelenjave
FOTO: Shutterstock

 Od pristojnih zato med drugim zahtevajo, da pregledajo pogodbe za nakup zemljišč, v katerih da so tuji investitorji za najboljša zemljišča za postavitev svojih centrov obljubljali določen odstotek odkupa domačih blagovnih znamk in domačih proizvodov.

"Če temu ni tako, so lagali župani in drugi lokalni veljaki. V predvolilnih srečanjih vsi zagotavljajo skrb za kmetijska zemljišča, vsi pa vemo, da se centri gradijo na zemljiščih, ki jih občine z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti na hitro spremenijo v gradbene parcele na najlepših ravnih travnikih in njivah, hkrati pa smo jim velikodušno odpustili nadomestila za njihova parkirišča," so izpostavili.

Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pozivajo, naj preveri sledljivost blaga, kakovost ter vsebnost sredstev za obstojnost sadja in zelenjave. "Če se tuji trgovci vedejo do Slovencev kot do testnih osebkov, morata vlada in pristojno ministrstvo zaščititi varnost državljanov," so prepričani v sindikatu.

Pristojna inšpekcija pa naj preveri prodajne cene tujih dobaviteljev, pozivajo. "Slovenija je resnično tako majhna, da je idealna za testiranje različnih marketinških strategij. Dampinške cene se na kratek rok trgovskim verigam splačajo, če jih testirajo na dveh milijonih prebivalstva. Damping pa je kazniv samo, če ga dokažemo," poudarjajo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mora po oceni sindikata začeti kampanjo ozaveščanja ljudi. Kot opozarjajo, je v luči trenutnega dogajanja na Bližnjem vzhodu domača proizvodnja in prehranska varnost ključna za državljane, zato je naloga ministrstva, da nagovori potrošnike, da je nakup domače hrane tudi zagotovilo za ohranitev domačih kmetov ter da bomo imeli hrano tudi v primerih vojne in prekinjenih dobavnih poti.

"Bližnji vzhod je daleč, ampak posledice napadov bomo občutili že v nekaj dnevih, ko se bodo podražili energenti (...) V kmetijstvu je reaktivni čas bistveno daljši, toda tudi bolj uničujoč. Postopne odpovedi pogodb bodo slabile kmete, ob tem pa se bodo postopno potrošniki navadili na ceneno hrano, ki nas bo naredila odvisne. Tudi ne vemo, ali nas bo takšna hrana ohranjala zdrave in prihranila stroške zdravstvene oskrbe naroda," so opozorili v sindikatu.

Ob tem so spomnili na rezultat dolgoletnih napore ministrstva in nevladnih organizacij, da Slovenci prepoznavajo domačo kakovost in pomembnost domače prehrane. "Slovenci imamo kar nekaj proizvodov Izbrane kakovosti, ki jo slovenski kupci že prepoznavajo in bi morali biti dostopni v vseh trgovskih verigah," so prepričani v sindikatu. Ob tem javnosti sporočajo, da mora zahtevati možnost izbire na slovenskih policah, in jo pozivajo, naj ne podpre "brutalnega vedenja multinacionalk". Od pristojnega ministrstva pa ne glede na predvolilno obdobje pričakujejo hiter odziv.

KGZS za takojšnjo uvedbo masnih bilanc

Tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so zaskrbljeni zaradi informacij članov, da naj bi določeni trgovci z nekaterimi kmeti prekinili ali omejili sodelovanje. Spričo takšnega razvoja dogodkov med drugim zahtevajo takojšnjo uvedbo masnih bilanc.

V KGZS so od članov prejeli informacije, da sta diskontni trgovec Hofer, ki sicer izvaja temeljito prenovo ponudbe izdelkov, in največji slovenski trgovec Mercator z nekaterimi kmeti prekinila ali omejila sodelovanje. Zaradi tega so resno zaskrbljeni. Po njihovih opozorilih odpovedi pogodb in zmanjševanje naročil neposredno ogrožajo stabilnost slovenske dobavne verige, slabšajo položaj kmetov in zmanjšujejo prisotnost domačih prehrambnih proizvodov na trgu.

Takšne spremembe lahko resno prizadenejo finančno stabilnost kmetov, otežijo načrtovanje proizvodnje in povečajo negotovost pri dolgoročnem vlaganju v kmetijsko dejavnost. Posledično se lahko zmanjša tudi razpoložljivost kakovostnih slovenskih živil za potrošnike, so zapisali v sporočilu za javnost.

V KGZS so sicer spričo informacij članov glede dogajanja v prehranski verigi znova poudarili pomen celovite sledljivosti živil kot bistvenega elementa zanesljive in poštene dobavne verige.

Eden od temeljnih ukrepov, ki ga zahtevajo tudi v protestnih zahtevah do vlade, je uvedba masnih bilanc in nadzora porekla z analizo izotopov, da bo pot vsakršnega živila od izvora do trgovskih polic pregledna in ne bo mogla predstavljati negotovosti za slovenske pridelovalce in potrošnike.

Pravilnik o uvedbi masnih bilanc za sveže nepakirano meso je bil sprejet spomladi 2022, a se je s spremembami vedno podaljševalo prehodno obdobje in pravilnik še ni v celoti uveljavljen v praksi, so opozorili v zbornici. Zato zahtevajo takojšnjo izvedbo vseh potrebnih postopkov za uveljavitev masnih bilanc ter hkrati usklajevanje njihove uvedbe tudi za druge skupine kmetijskih proizvodov, je zapisal predsednik KGZS Jože Podgoršek.

V zbornici so omenili raziskavo, ki so jo izvedli Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Institut Jožef Stefan in nekatere druge ustanove. Po njej je 79 odstotkov svinjskega mesa, ki se na trgu prodaja kot slovensko, uvoženega in zgolj označenega kot slovenskega. To po prepričanju KGZS kaže na resne pomanjkljivosti pri sledljivosti in označevanju porekla ter spodkopava zaupanje potrošnikov v domačo ponudbo in poštenost trga.

Kot enega glavnih vzrokov obstoječih pritiskov na kmete in dobavitelje pa v zbornici vidijo tudi gospodarsko negotovost, povezano z dvigom minimalne plače in uvedbo obvezne božičnice, ki da dodatno povečuje stroške poslovanja in otežuje stabilnost poslovnega okolja v kmetijskem sektorju.

Levica predlaga nacionalnega trgovca

Čas je za razmislek o nacionalnem trgovcu, pa pozivajo v Levici in Vesni. Kot so zapisali, Hofer in Mercator odpovedujeta sodelovanje slovenskim agroživilskim podjetjem. Kot zasebni multinacionalki imata pravico sprejemati svoje poslovne odločitve: "Vendar zakonitost še ne pomeni tudi odgovornosti do lokalnega okolja, domačih proizvajalcev in dolgoročne stabilnosti prehranske oskrbe."

Delo s traktorjem
Delo s traktorjem
FOTO: AdobeStock

Slovenija danes nima trgovca, ki bi v strateških trenutkih sistemsko dajal prednost slovenskim oziroma lokalnim proizvajalcem hrane, opozarjajo.  V katerem bi imeli besedo pri takšni odločitvi tudi zaposleni ali pa celo država. Spomnili so, da smo ga imeli do leta 2005, ko je Janez Janša prodal lastniški delež države Igorju Bavčarju (Istrabenz) in Bošku Šrotu (Pivovarna Laško): "Oba sta bila kasneje pravnomočno obsojena zaradi tajkunskih prevzemov svojih podjetij, ki sta propadli. Mercator so zaplenile slovenske banke, nato hrvaški tajkuni, pa ruske banke in danes je de facto 93,8-odstotni lasti hrvaškega tajkuna Pavaa Vujnovca. Človeka, ki je čudežno lastnik podjetij, ki naj bi predstavljala petino hrvaškega BDP", so dodali. 

Trgovka
Trgovka
FOTO: Shutterstock

Zato predlagajo razmislek, da Mercatorjevo maloprodajno dejavnost odkupi država: "Ta bi lahko postavljala dostojno konkurenco multinacionalkam, tako s svojo ponudbo kot z maržami.S tem bi poskrbeli za večjo stabilnost domačih dobavnih verig prehrambenih izdelkov, ki se začne pri slovenskem kmetu. V dobi vedno hujših pretresov - tako geopolitičnih kot podnebnih in oboje bo v prihodnosti vedno bolj prepleteno - je domača oskrba bolj pomembna kot kadarkoli."

kmetje pogodbe trgovci

Na poti prvo letalo s Slovenci, predvidena še dva leta iz Dubaja

Nova kaninska žičnica bi imela dva dela, razpis predvidoma kmalu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
04. 03. 2026 16.12
se pomnite hofer reklame Bizovičarja: po hofer ceni, je je po hofer ceni? zaradi extra antipatične reklame, sem si ze takrat rekel: hvala Hofer in adijo
Odgovori
+1
1 0
ZMERNI DESNIČAR
04. 03. 2026 16.09
ja normalno važno da smo kunkorenčni zaradi visokih plač in božičnic ter vseh predvolilnih bonbončkov 🤣 aja sej res nemorejo bit konkurenčni 🤯🤯 neverjetno
Odgovori
-2
1 3
Greznica
04. 03. 2026 16.13
no ja sej z vašimi maskam ni bilo nič bolje, ste že najdli pogrešan tovornjak?
Odgovori
+1
1 0
Uroš
04. 03. 2026 16.07
Kaj kmetom ni jasno? Hofer je totalno znižal cene in prodaja samo lastne blagovne znamke. Kar pa ne pomeni, da ne prodaja izdelkov slovenskih proizvajalcev.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
04. 03. 2026 16.07
Za kmete je nastal prvi problem, ko smo vstopili v EU, ker ta zaradi majhnosti Slovenije EU ni bil preveč naklonjen temu, da Slovenija kaj preveč vlaga v kmetijstvo ker je bil trg že zadosti pokrit. Predvsem s strani večjih pridelovalcev kot sta npr. Španija ali Italija. Posledično smo zato tudi počasi razprodali domala vso predelovalno industrijo, kar je povzročilo propad malega kmeta in konec samozadostnosti države iz stališča prehrane. Danes lahko preživi kmet, ki prideluje na maso ostalih zjutraj šiht popoldne pa mal kmetije pa domala ni več.
Odgovori
0 0
SEJBOBOL
04. 03. 2026 16.05
Sej ste vse prodali kaj se čudite ....
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
04. 03. 2026 16.03
Hofer je skušal ubiti Trumpa.
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
04. 03. 2026 16.01
Enkrat še desne na oblasti, pa bo še voda, ki jo spustite v wc školjko, hrvaška ali madžarska last. Kaj vse smo imeli do leta 2005, sedaj pa je vse v rokah tujcev, še legendarna Cocta je hrvaška in Laško pivo nizozemsko. Potem ti pa ponujajo neko slovensko hrano. Ko kupujem hrano, gledam, da je ugledne in preverjene blagovne znamke, drugo me sploh ne zanima.
Odgovori
-4
1 5
jogo
04. 03. 2026 16.04
Vesela Jasna In vse to so prodali naši vrli levičarji.
Odgovori
+1
1 0
Vesela Jasna
04. 03. 2026 16.10
En velik lari fari, vse to je pokrepalo, ko so Janševi tajkuni dobili v roke. Kar ni bilo popolnoma uničeno, so poceni kupili tujci, veliko pa je enostavno propadlo in izginila iz spomina ljudi.
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
04. 03. 2026 16.12
Vzrok-posledica, tega ne razumete. Nič se ne zgodi samo od sebe.
Odgovori
0 0
jank
04. 03. 2026 16.00
Dragi kmetje, ki jokate, še kar volite Janšo oz. desnico, ker je z divjim lastninjenjem uničila Merkator, ga potisnila v roke Rusom in Hrvatom, vam pa vzela največjega kupca. Kar volite ga, ker v Janšlandiji vam/nam bo spet lepo!
Odgovori
-2
1 3
jogo
04. 03. 2026 16.10
jank Ne piši oslarije. Merkator so prodali levičarji in to po takšni ceni, da so še Todoriča presenetili. On je ponudil na delnico cca 200€, ker se je pa levim to očitno zdelo preveč, so malo zavlačevali in na koncu so ga prodali za cca 80€ po delnici. To se je dogajalo v obdobju šivilje, ko je tik pred prodajo, vse stopirala. Bilo je pa to v času pred volitvami 2014.
Odgovori
+1
1 0
Igi31
04. 03. 2026 15.58
ma kakšen bojkot kaj je z komentarji. Dober je hofer sploh za upokojence ki si ne morejo nič privoščit. Če je koga treba bojkotirat je slovenskega kmeta ki vse prodaja po dvojni ceni. Kaj ti bodo slovenski izdelki na policah če si jih večina ne more privoščit. Kak ste smotani
Odgovori
+3
4 1
4krogci
04. 03. 2026 15.57
Res se kdo gre v Hofer? Dnevno visje cene, prazne police ze mesece, in hitenje na blagajni!! A isto hofer v avstriji brez tezav vse polno, pocasi na blagajni, super izbira, in nizje cene!
Odgovori
+4
5 1
Artechh
04. 03. 2026 15.58
Ej vsaj za kartico ali aplikacijo ne sprašujejo.
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
04. 03. 2026 15.59
Na blagajni v Hofru samo ignoratsko počasi, ko ti nažiga izdelke, ki jih plačuješ, enkrat ji ga bom nazaj zalučal pa bo imela štetje za stimulacijo😄 politika pritiskanja na zaposlene, ki pokleknejo za 42€ stimulacije.
Odgovori
+0
1 1
Magenta07
04. 03. 2026 15.56
Odkar je Mercator v hrvaski lasti so nase slovenske izdelke vecinoma nadomestili s hrvaskimi. Pa tudi neke obskurne bosanske in srbske znamke se najdejo. Da ne omenjamo vnaprej pripravljene balkanske kulinarike, slovenske je komaj kaj…
Odgovori
+4
4 0
sosed5
04. 03. 2026 15.56
Kmetje samo jamrajo in jamrajo, a velika vecina pravih kmetov zivijo kot gospodi!, subvencije, subvencije, politicna desna usmerjenost in izsiljevanja. Sicer pa, kdo je zacel vojno, mirovnik trumpic, ki ste ga predlagali za neko kao nagrado, posledice pa imate , zelo smesno, desni kapitalno usmerjeni volilci. In ker jih nobiran j...., se komaj prave posledice pridejo, tudi za kmete, ker bo vse drazje in drazje, ljudje oa bomo kupovali vedno bolj tisto, kar je cenejse. Polj bo se jok in stok
Odgovori
-3
2 5
medusa
04. 03. 2026 15.55
Ne vem kmet zakaj obupuješ ! Ljudje bi hodil na tržnice ,če bi bile cene podobne. Včasih si vse na tržnici dobil.KMET znajd se - mi pridemo za tabo !
Odgovori
-1
2 3
25.maj
04. 03. 2026 15.55
o tem bi morali razmišljati pred 30 leti, temu bi se reklo dolgoročne strateške usmeritve, kar pa je na žalost tako za janšo kot kučana lanski sneg
Odgovori
-2
2 4
Dragica Cegler
04. 03. 2026 15.53
ImamLastnoMnenje A si ti bukselj pozabil da ga he Janković zadolžil do neba.?
Odgovori
-1
2 3
jank
04. 03. 2026 15.55
Pa si prebrala kaj si scoprala? Pa tega živ bog ne razume!
Odgovori
-2
1 3
4krogci
04. 03. 2026 15.59
A to ti je sef JJ povedu al kaj??? Dokler je bil zoki v merkatorju je mercator spilal in se siril, bil dostopn,… pol pa je JJ podelil tajkunske kredite brez porostva in hop smo kjer smo!
Odgovori
-3
0 3
jogo
04. 03. 2026 16.12
jank Pa še prav ima.
Odgovori
0 0
Colgate
04. 03. 2026 15.52
Odkar je Mercator v rokah dudekov in so na njihove police dali tretjerazrednje hrvaške izdelke, je mojih obiskov bilo konec.
Odgovori
+4
4 0
Actual Asparagus
04. 03. 2026 15.55
Imajo pa krastafce v kisu (one male murkice), v isti kvaliteti kot droga ali natureta...pod evrom, ali malo čez. Pa še kaj druga kvalitetnega po zelo ugodni ceni se najde. Tak da ne kr jokat brez veze.
Odgovori
-1
1 2
Bebo2
04. 03. 2026 15.50
saj v Hoferju imajo skoraj izključno slovensko zelenjavo, o čem govorite?
Odgovori
+4
6 2
jurist
04. 03. 2026 15.48
Levica nas pa na vsak način hoče stlačit še bolj nazaj v socializem. Nacionalni trgovec? Lepo vas prosim, smo v tržnem gospodarstvu. Vsaj naj bi bili. Domnevam, da bi v tem nacionalnem trgovcu morali kupovati nacionalne izdelke, ki bi jih po planskem sistemu proizvajale nacionalne gospodarske družbe. Tako stvar si lahko izmisli samo naivni socialist, ki še zmeraj verjame, da lahko tak subjekt funkcionira na trgu. noro...
Odgovori
+4
5 1
jezenslovenec
04. 03. 2026 15.45
A sedaj bodo pa kmetje komandirali kaj bodo trgovine prodajale?? Ko bodo slovenski kmetje imeli takšne cene pridelkov kot jih imajo iz drugih držav, bomo pa mogoče kupovali njihove, če bodo kvalitetni. Ne pa da so 3-5 krat dražji.
Odgovori
+1
6 5
mmickica
04. 03. 2026 15.50
Nimas prav. Dobis ukrajinsko, romunsko un ne vem laksno se vse zelenjavo in medo, polno pesticidov in antibiotikov. Nekateri smo za boljso kakovost pripravljeni placati vec. Je pa res, da za enako kakovost, ne mislim kupovati necesa, samo zato, ker je slovensko. Vendar je vsaj zaenkrat se slovensko boljse, ne vse, vecina izdelkov pa.
Odgovori
+2
5 3
Masturbator
04. 03. 2026 15.53
:)))))))))) Najvec nastetega je ravno v slovenskih izdelkih!! Vsaki dan afere s mesom, mlekom,medom,itd,itd.itd ravnoi zato, ker v sloveiji skoraj ni kontrol in kmetje veselo skropijo!!!!
Odgovori
+2
4 2
kinimod
04. 03. 2026 15.43
Levaki so res junaki. Plansko planiranje za zelenjavo
Odgovori
+2
4 2
St. Gallen
04. 03. 2026 15.50
Ker so levi, so levi.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
