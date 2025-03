Sodeluj v natečaju Moja pr(a)va šolska torba

Nakup prve šolske torbe je za starše in otroke poseben mejnik, a hitro se lahko zgodi, da zaradi napačne izbire trpi otrokova drža in celo motivacija za šolo. Napačna izbira torbe lahko povzroči bolečine v hrbtu, nepravilno držo in zmanjša udobje pri nošenju. Da ne bi padli v te pasti, preverite 4 najpogostejše napake, ki jih starši delajo pri nakupu šolske torbe – in kako jih preprečiti.

OGLAS

1. NAPAKA: Težka šolska torba – skrita past, ki vpliva na držo Ali ste vedeli, da otrokova šolska torba ne bi smela presegati 10–15 % njegove telesne teže? Pretežke torbe so eden glavnih razlogov za napačno držo in bolečine v hrbtenici.

Rešitev: Izbirajte lahke šolske torbe, kot so torbe blagovne znamke ABC123, in preverite, ali ima otrok v torbi res samo najnujnejše stvari. Številne šole omogočajo, da učenci delovne zvezke pustijo v razredu, s čimer se zmanjša vsakodnevna obremenitev šolske torbe.

Nakup prve šolske torbe FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

2. NAPAKA: Nepravilne naramnice – udobje je ključno Ozke, slabo oblazinjene naramnice povzročajo neenakomerno razporeditev teže in lahko žulijo otrokova ramena. Pogosto se zgodi, da otrok torbo nosi na eni rami, kar še dodatno obremenjuje hrbtenico.

Rešitev: Izberite torbo s širokimi, oblazinjenimi naramnicami in otroka naučite, da jo vedno nosi na obeh ramenih. Dodatni prsni ali ledveni pas na šolski torbi pa lahko še dodatno razbremeni otrokov hrbet. 3. NAPAKA: Slaba hrbtna opora – pazite na otrokovo pravilno držo Torba brez ustrezne hrbtne opore se lahko nepravilno upogne in obremeni otrokovo hrbtenico.

Rešitev: Poiščite torbo s čvrstim, ergonomskim in oblazinjenim hrbtiščem, ki bo skrbela za enakomerno porazdelitev teže in podpirala otrokovo hrbtenico. Dodatna prezračevalna plast bo preprečila potenje hrbta. Vse naštete funkcionalnosti imajo šolske torbe ABC123.

Prava izbira šolske torbe FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

4. NAPAKA: Izbira šolske torbe po videzu namesto funkcionalnosti Otroci pogosto izberejo torbo na podlagi videza – junaki iz risank, bleščice in barviti vzorci pritegnejo pozornost, a starši bi morali prednostno preveriti funkcionalne lastnosti torbe.

Rešitev: Poiščite torbo, ki združuje privlačen videz, kot ga želi otrok, in ergonomske lastnosti. Preverite, ali ima torba dovolj predalov za organizacijo šolskih potrebščin in varnostne odsevnike za boljšo vidnost na poti v šolo. Oglejte si ponudbo kakovostnih šolskih torb v spletni trgovini Go2School.com ali v poslovalnicah Bags&More ali Office&More po Sloveniji. Prava izbira šolske torbe pomeni veselje v šoli in zdravo otroštvo Pri izbiri šolske torbe ne gre le za modni dodatek, temveč za otrokovo zdravje in udobje. Izberite torbo, ki bo lahka, udobna in prilagojena otrokovi višini, saj boste tako prispevali k njegovi pravilni drži in razbremenitvi hrbtenice. Ne pozabite: majhne odločitve danes lahko močno vplivajo na otrokovo zdravje v prihodnosti. Sezona nakupov šolskih torb je v polnem teku – boste izbrali pravo? Oglejte si bogato ponudbo šolskih torb na go2school.com ali obiščite več kot 60 poslovalnic Bags&More ali Office&More po Sloveniji.

NATEČAJ: Šolska torba, ki jo bo otrok sam ustvaril Bo vaš malček letos postal prvošolec? Naj njegov prvi šolski dan postane še bolj poseben! Prijavite ga na ustvarjalni natečaj MOJA PR(A)VA ŠOLSKA TORBA in mu omogočite, da ustvari čisto svojo unikatno šolsko torbo. Kako poteka natečaj? Vse, kar morate storiti, je, da otroka prijavite na natečaj na spletni strani go2school.com ali obiščete katero koli poslovalnico Bags&More ali Office&More. Po prijavi boste prejeli povezavo do posebne pobarvanke. Vaš malček naj jo pobarva po svojih željah, namesti najljubše karakterje in ustvari svojo sanjsko šolsko torbo. Nato jo skupaj s starši odnese v najbližjo poslovalnico Bags&More ali Office&More. Tam bo otrok svojo pobarvanko "zamenjal" za UPORABNO DARILO: vrečka za copate, mini barvice Jolly in kupon ugodnosti v višini 40% za nakup nove šolske torbe! A to še ni vse! Z oddajo pobarvanke bo vaš otrok avtomatsko sodeloval tudi v žrebu za glavno nagrado – UNIKATNO ŠOLSKO TORBO, ki bo izdelana po njegovem barvnem dizajnu (šolska torba bo izdelana na podlagi otrokove pobarvanke)! Takšno priložnost bodo dobili štirje malčki, KI BODO PREJELI EKSKLUZIVNO TORBO, USTVARJENO POSEBEJ ZANJE!

Nataša Gostinčar Petre, vplivnica in ustvarjalka vsebin na Instagramu kot @natasa_gp, in njena prvošolka Jagoda sta že oddali čudovito pobarvanko v poslovalnici Bags&More Citypark Ljubljana. V videu si oglejte, kako enostavno je sodelovati.