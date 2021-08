Ali vaša družina že ima zabavne kopalke znamke Dedoles?

Sonce sije, voda je videti tako osvežujoča, stanje pandemije pa se počasi izboljšuje. Poletne počitnice so pred vrati in končno je napočil čas za zaslužen počitek. Pozabite na vsakdanji stres in uživajte v poletnih počitnicah ob morju v izvirni poletni opravi. Odkrijte poletno kolekcijo kopalk znamke Dedoles in poskrbite za ujemajoč se videz celotne družine!

Okolju prijazni z recikliranim materialom Všeč nam je dejstvo, da so kopalke te blagovne znamke okolju prijazne. Izdelki so narejeni iz recikliranega poliestra, tj. recikliranih PET steklenic, in se ponašajo s potrdilom Global Recycle Standard. Tako lahko kupite sodobna oblačila za plažo in hkrati razbremenite okolje.

Ženske kopalke Nobenega dvoma ni, da si vsaka ženska želi na plaži pokazati popoln videz in svoj individualni slog. Dedolesova ekipa je zato oblikovala izvirno kolekcijo ženskih kopalk. So vam ljubše bikinke ali enodelne kopalke? Prisegate na športne kroje ali razkošje in eleganco? Vse to in še več boste našli v pisani ponudbi Dedolesovih ženskih kopalk. Izvirni vzorci in bleščeče barve vam bodo na obraz privabili žareč nasmeh in pritegnili pozornost vseh, ki jih srečate na plaži.

Moške kopalke Tudi moški lahko v sodobni Dedolesovi poletni kolekciji najdejo tisto, kar iščejo. Zabavno dejstvo - celotna kolekcija moških kopalk se ujema z ženskimi in celo otroškimi kopalkami. Kopalke imajo isto temo, zato lahko brez težav ustvarite ujemajoče se družinske kombinacije. Se želite v oblačilih za plažo počutiti udobno? V tem primeru so naše plavalne hlače prava izbira za vas!. Z njihovo pomočjo boste izstopali iz množice, zato se na družinskem potovanju zagotovo ne boste izgubili.

Otroške kopalke Seveda je Dedolesova ekipa pomislila tudi na naše malčke in ustvarila čudovito poletno kolekcijo za otroke. Kopalke za dekleta in fante so zabavne in barvite! Poleg tega se celotna kolekcija ujema z ženskimi in moškimi oblačili za plažo. Tako bodo tudi najmlajši na plaži videti trendovsko. Oblikovalci so črpali navdih iz vsega, kar imajo otroci radi - mačk, sadja, morskih živali in številnih drugih tem.

