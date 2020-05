Ali veste, kaj povzroča prehitro staranje kože?

Ste na svojem obrazu opazili prve gubice? Je vaša koža kar naenkrat manj napeta in čvrsta? Res je, da je veliko odvisno od genetike, a za (pre)hitro staranje kože ste lahko krivi tudi sami. Predstavljamo vam nekaj glavnih krivcev za nastajanje gubic, ki se jim morate izogibati, če želite ohraniti mladosten videz in preprečiti nastanek gub.

Lux-Factor 4D Hyaluron

Kajenje Kajenje ne škoduje le vašim pljučem, temveč tudi vaši koži. Če kadite ali se večkrat zadržujete v prostorih, kjer se kadi, je veliko večja verjetnost, da bo vaša koža postala izsušena in s tem se bo povečalo tudi nastajanje novih gub. Poleg tega pa kajenje zmanjšuje količino vitamina C v koži, kar prav tako povzroča prehitro staranje. Svetujemo, da čim prej opustite kajenje in pričnete uporabljati kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki bo kožo ob redni uporabi obnovila, nahranila in povrnila svežino. Alkohol Alkohol je močno odsvetovan, če želite ohraniti mladosten videz. Razširja namreč žile in povzroča povečan pretok krvi na površinskem delu kože, to pa povzroča bolj rdeč videz kože. Če dlje časa prekomerno uživate alkohol, se krvne žile trajno okvarijo, kar se pozna tudi na koži obraza. Kapilare in žilice postanejo bolj vidne in koža na pogled starejša. Zmanjšajte uživanje alkohola in za mladosten videz kože pričnite z uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron. Ta bo vidno zmanjšala izrazne gube, zapolnila globoke gube, zgladila tanke linije ter poskrbela za do 80 % mlajši videz kože.

Sončenje Pretirano sončenje škoduje vaši koži in vašemu zdravju. Sončenje povzroča, da se kolagen v koži hitreje razgraja, kar pa kožo naredi še starejšo. Sonce kožo izsuši, odvzame ji elastin in proteine in jo postara. Z uporabo kreme proti gubicamLux-Factor 4D Hyaluron boste preprečili, da bi bile posledice sončenja vidne in zagotovili vaši koži nego, ki jo potrebuje.

Položaj spanja Če ves čas spite v enem in istem položaju, se vam lahko pričnejo delati gubice. Strokovnjaki odsvetujejo spanje le na enem boku ali le na trebuhu. Položaj glave je tako vedno enak in na določenem delu se lahko koža prične bolj gubati. Če spite na boku, je veliko večja verjetnost za nastanek gub na prsih. Pomembno je tudi, da vsako noč dobite dovolj spanca. Zaradi pomanjkanja spanja bo vaša koža hitreje stara in zgubana. Če želite to preprečiti, potem morate vsako noč spati od osem do devet ur. Za dodatno nego in preprečitev nastanka gub vsak večer uporabljajte kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron.

Kako upočasniti staranje kože na obrazu? To je večno vprašanje, ki se poraja vsaki ženski, ko nastopi čas zrelosti … Gube so del staranja in nastanejo zaradi kombinacije več dejavnikov – načina življenja, izražanja, dednosti in vplivov iz okolja. Če se želite podati v boj proti gubam, morate najprej vedeti, kako nastanejo in kako jih najučinkoviteje odpraviti. Sestava kože Najprej je pomembno, da poznate sestavo svoje kože. Koža je namreč sestavljena iz treh osnovnih slojev – povrhnjice, usnjice in podkožja. Za njen zunanji videz je najpomembnejši srednji sloj, usnjica. Koži daje napetost, saj je zgrajena iz mreže vlaken kolagena in elastičnih vlaken ter medceličnih snovi. Mreža kolagenskih in elastičnih vlaken omogoča, da je koža elastična in se razteza. Medcelično snov sestavljajo beljakovine in sladkorji, pomembna pa je tudi hialuronska kislina, ki zaradi velike vsebnosti vode omogoča napetost kože.

Nastanek gub Prvi in glavni dejavnik za nastanek gub je naravno staranje kože, ki je dedno pogojeno. Z leti se naravna proizvodnja hialuronske kisline v celicah zmanjšuje, kar vodi do povešanja kože. Prav tako se zmanjša proizvodnja kolagena, s tem pa tudi elastičnost kože, in če je ta suha, so gube toliko bolj vidne. Da preprečimo njihov nastanek, ali pa jih vsaj omilimo, moramo živeti zdravo – to vključuje redno gibanje, zdravo prehrano, pitje zadostne količine vode, ki kožo navlaži od znotraj, za zunanjo nego pa uporabljati kakovostne izdelke, kot je krema proti gubicam Lux-Factor 4D, ki bo gubice izbrisala iz vašega obraza.

Vplivi iz okolja Število in velikost gubic je odvisno tudi od zunanjih vplivov okolja in koliko kožo le-tem izpostavljamo. Najbolj škodljivo je sonce, saj UV-žarki prodirajo skozi kožo in poškodujejo celice ter strukturo kolagenskih in elastičnih vlaken, kar pospeši nastanek gub. Hiter tempo življenja in stres sta prav tako dva izmed glavnih vzrokov za prehitro staranje kože. Hitrejše staranje kože pa povzročajo tudi alkohol, cigarete, slaba kakovost zraka in smog. Kako preprečiti in omiliti nastanek gub? Če se ne želite prezgodaj postarati, morate upoštevati naslednja pravila, s katerimi boste preprečili, ali pa vsaj upočasnili nastanek gub: - živite zdravo življenje: uravnotežena prehrana, telovadba in veliko vode naredijo čudeže za vašo kožo, - prenehajte kaditi in piti alkoholne pijače, - privoščite si dovolj počitka in spanja ter se izogibajte stresnim situacijam oziroma se jih navadite čim bolj odmisliti, - uporabljajte kakovostne izdelke za nego obraza, kot je krema proti gubicam Lux-Factor 4D, ki bo vaši koži nadomestila vse potrebne sestavine, ki jih potrebuje za ohranjanje mladosti, svežine in napetosti.

