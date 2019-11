Ali veste, kako možgane spraviti v boljšo formo?

Skrb za miselno vitalnost je ključna za kakovostno, uspešno in polno življenje.

Kako pa lahko poskrbimo za boljšo kondicijo svojih možganov?

Na prvem mestu je zdrava prehrana.

Pomembna je stabilna raven glukoze v krvi ter zadostna količina železa, mineralov, vitaminov, beljakovin in nenasičenih maščobnih kislin. Če v svoj jedilnik vključite več polnozrnatih kosmičev, rdečega mesa, rib, stročnic, oreščkov, borovnic, drugega sadja in zelenjave, za svoje možgane naredite veliko dobrega.

Na zdravje možganov vplivata tudikoličina in kakovost spanca.

Spanec je pomembenza utrjevanje spomina in odstranjevanje presnovnih produktov iz možganov. Ne le otroci, tudi odrasli potrebujemo vsaj 7 ur spanja na dan. Privoščite si ga!

Prav tako moramo skrbeti za telesno aktivnost, saj telo in tudi možgane bolje prekrvavi in zagotovi večjo količino kisika, kar je ključno za dobro in zdravo delovanje možganov.

Poleg telesne vadbe pa je izjemnega pomena tudi rednamiselna aktivnost.