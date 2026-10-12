Ali veste, koliko ste danes vredni na trgu dela? Odgovor vas lahko preseneti

Odgovor lahko dobite že 15. oktobra na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Ljubljani. Večina ljudi začne aktivno raziskovati trg dela šele takrat, ko želi zamenjati službo ali ko ostane brez zaposlitve. Toda poznavanje svojih možnosti je pomembno tudi takrat, ko spremembe še ne načrtujemo. Katera znanja so danes najbolj iskana? Kako se spreminjajo pričakovanja delodajalcev? Bi lahko svoje izkušnje uporabili tudi v drugi panogi? In kako lahko umetna inteligenca pomaga pri naslednjem kariernem koraku? Prav takšna vprašanja bodo v ospredju letošnjega Kariernega sejma MojeDelo.com, ki bo 15. oktobra v Cankarjevem domu združil okoli 120 razstavljavcev in delodajalcev.

Sejem je odprl vrata ob 10. uri. FOTO: Arhiv ponudnika

Najboljše priložnosti pogosto odkrijemo skozi pogovor

Spletni zaposlitveni oglasi razkrijejo le del zgodbe. O delovnem okolju, možnostih razvoja in pričakovanjih podjetja pogosto največ izvemo šele v neposrednem pogovoru. Na Kariernem sejmu MojeDelo.com bodo obiskovalci lahko na enem mestu spoznali številna slovenska in mednarodna podjetja, preverili njihove zaposlitvene priložnosti ter se s predstavniki delodajalcev pogovorili o znanjih in kompetencah, ki jih iščejo. "Želimo, da ljudje svojo kariero razvijajo aktivno in ne šele takrat, ko jih okoliščine prisilijo v spremembo. Pogovor z delodajalcem, novo poznanstvo ali boljši vpogled v lastne možnosti je lahko začetek pomembnega kariernega premika," poudarja Andreja Šobar, vodja marketinga na MojeDelo.com.

Umetna inteligenca spreminja pravila igre. Kako jih lahko izkoristite?

Umetna inteligenca že spreminja način dela, iskanja informacij in zaposlovanja. Toda njena največja prednost ni v tem, da razmišlja namesto nas, temveč da nam lahko pomaga hitreje raziskovati, se učiti in bolje predstaviti svoje sposobnosti. Zato bodo pomemben del letošnjega sejma predstavljale tudi praktične vsebine o uporabi AI. Tanja Fric bo obiskovalcem pokazala, kako lahko z orodji, kot so ChatGPT, Gemini in Claude, izboljšajo življenjepis, pripravijo prepričljivejšo prijavo, raziščejo potencialnega delodajalca in vadijo zaposlitveni razgovor. Spoznali bodo tudi načine, kako si z AI olajšati vsakodnevne delovne naloge. Ob tem pa ostaja pomembno vprašanje: katere človeške sposobnosti bodo v prihodnosti še posebej dragocene? Radovednost, kritično razmišljanje, prilagodljivost in sposobnost sodelovanja so znanja, ki jih je smiselno razvijati ne glede na poklic. Ogled celotnega programa na Kariernem sejmu Ljubljana MojeDelo.com

Reka obiskovalcev FOTO: Arhiv ponudnika

Karierna pot ni vedno ravna črta

O tem, kako pomembni so vztrajnost, prilagajanje in pogum za nove začetke, bo na sejmu spregovorila tudi Ilka Štuhec, ena najuspešnejših slovenskih alpskih smučark. Njena športna pot je zaznamovana z vrhunskimi dosežki, pa tudi poškodbami, zahtevnimi odločitvami in vrnitvami. Prav takšne izkušnje odpirajo vprašanje, kako znanja in osebne sposobnosti, pridobljene na enem področju, prenesti v nove življenjske in poklicne izzive. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili tudi strokovnjakom s področja osebnega razvoja, čustvene inteligence in kariernih odločitev ter dobili uporabne nasvete za svojo nadaljnjo pot.

Brezplačno do boljše predstavitve delodajalcem

Karierni sejem pa ni namenjen samo poslušanju predavanj. Obiskovalci bodo lahko izkoristili tudi vrsto brezplačnih aktivnosti, s katerimi se bodo bolje pripravili na prihodnje zaposlitvene priložnosti. Na voljo bodo brezplačne storitv e za iskalce zaposlitve, kot tudi dijake zaključnih letnikov in študente kot na primer: profesionalno fotografiranje za življenjepis, psihometrična testiranja in karierni svetovanje HR strokovnjakov. To je priložnost, da v enem dnevu pridobite nove informacije, izboljšate svojo predstavitev delodajalcem in morda odkrijete karierno smer, o kateri doslej še niste razmišljali.

Stavi nase: izpolni profil in se poteguj za 500 € za potovanje

Za prvi korak pa vam sploh ni treba čakati na sejem. MojeDelo.com v okviru letošnjega dogodka pripravlja tudi nagradno igro STAVI NASE, v kateri je glavna nagrada darilni bon za potovanje v vrednosti 500 evrov. Kako sodelovati? Preprosto: registrirajte se na MojeDelo.com oziroma se prijavite v svoj obstoječi uporabniški račun in poskrbite, da bo vaš profil ob zaključku nagradne igre izpolnjen vsaj 70 %. S tem boste izpolnili ključni pogoj za sodelovanje v žrebanju, obenem pa naredili nekaj koristnega za svojo kariero – posodobili boste informacije o svojih znanjih, izkušnjah in kariernih interesih.

Mladi poslušalci predavanj o prvem delu FOTO: Arhiv ponudnika

SODELUJ V NAGRADNI IGRI IN SE POTEGUJ ZA 500 €

En dan. Številne priložnosti. Naslednja poteza je vaša.

Karierni sejem MojeDelo.com bo v četrtek, 15. oktobra 2026, med 10. in 18. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop za registrirane uporabnike je brezplačen.

Ne glede na to, ali iščete prvo zaposlitev, razmišljate o menjavi službe ali želite zgolj bolje razumeti svoje možnosti na trgu dela, boste lahko na enem mestu spoznali delodajalce, pridobili praktična znanja in navezali nove stike. STAVI NASE IN SODELUJ ZA 500 € Morda vam danes še ni treba sprejeti velike karierne odločitve. Vsekakor pa je pravi čas, da odkrijete, katere možnosti imate.

STAVI NASE. Prihodnost gradite vi.