Ali veste na kaj morate biti pozorni pri izbiri hitrega antigenskega testa za samotestiranje in kako enostavno je pravzaprav samotestiranje ?

»Korona kriza« se razvija po svoji poti in neprestano zahteva naše nove prilagoditve na različnih področjih. Kar se tiče testiranja in dokazovanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je od začetnega PCR testiranja, ki še vedno velja za najbolj zanesljivo metodo, prešlo preko hitrih antigenskih testov, ki so jih morali izvajati za to kvalificirani izvajalci, do zelo enostavnega samotestiranja, ki je tako preprosto, da ga lahko opravi že vsak najstnik in to kar v zavetju svojega doma. Hitri antigenski test je izdelek, ki ga lahko kupimo v vsaki lekarni in predstavlja ključ do vračanja v tako težko pričakovano »normalo».

Pozornost ni odveč

(Vir: www.jazmp.si)

Potrošniki in drugi uporabniki testov bodite pozorni pri izbiri testa, saj mora test biti skladen z zakonodajo in primeren za uporabo pri ciljni skupini uporabnikov. Na trgu so namreč tudi testi, ki so namenjeni zgolj za uporabo s strani profesionalnih uporabnikov, akreditiranih laboratorijev in usposobljenega osebja (»Professional Use Only«). Takšni testi niso primerni za samo-testiranje, saj uporaba neskladnega testa ali testa, ki ni certificiran za uporabo s strani nestrokovnjakov lahko vodi do napačnega rezultata testiranja.

Hitri antigenski testi, ki so namenjeni samo-testiranju oziroma za domačo uporabo pri posameznikih – nestrokovnjakih, obvezen postopek certificiranja vključuje tudi priglašeni organ in v primeru uspešnega postopka ugotavljanja skladnosti, takšne teste poleg Izjave ES o skladnosti spremlja tudi CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Na testu je tako poleg oznake CE tudi štirimestna številka priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil.

Potrošnikom in drugim uporabnikom testov za samo-testiranje svetujemo, da pred nakupom preverijo, da je test namenjen samo-testiranju in ima ustrezen CE certifikat priglašenega organa, ki potrjuje, da je test varen in primeren za uporabo s strani nestrokovnjakov.