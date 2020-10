Ali veste, od kod izvira 70 % vašega imunskega sistema?

Imunski sistem najdemo v …

Imunski sistem je naš obrambni mehanizem. Neutrudno skrbi za našo varnost in nas brani pred zunanjimi napadalci. Toda, kako lahko nanj vplivamo oziroma ga krepimo? Med prvimi ukrepi so verjetno vroča kurja juhica in drugi tradicionalni domači recepti z medom in limono. Že nekoč so namreč ljudje vedeli, da je določena hrana dobra za delovanje imunskega sistema. Čeprav niso vedeli, zakaj, so si pomagali z izkušnjami, ki so jih imeli. Danes pa lahko z boljšim razumevanjem najdemo rešitve, ki nam še bolj pomagajo tam, kjer je to najbolj potrebno: v našem črevesju.

Kar 70 % našega imunskega sistema izvira iz črevesja.

Črevesna mikrobiota in imunski sistem

Naš prebavni sistem naseljuje nekaj deset trilijonov mikrobnih celic, ki jih skupaj imenujemo črevesna mikrobiota. Sestava črevesne mikrobiote se razlikuje od osebe do osebe in je tako unikatna kot prstni odtis.

Ravnovesje črevesne mikrobiote je zelo pomembno za zdravje, a je hkrati tudi krhko. Ob bolezni, stresu ali nezdravih (prehranskih) navadah se lahko poruši, kar slabo vpliva tudi na delovanje našega imunskega sistema.

Imunski sistem je kompleksen organski sistem, ki nas varuje pred vdorom zdravju škodljivih bakterij. Naše telo je sestavljeno iz več kot 30 trilijonov (30.000.000.000.000) celic. Vsaka vrsta celic ima pomembno vlogo pri delovanju našega telesa, še posebej pomembne pa so tiste, ki nas ščitijo pred škodljivimi zunanjimi bakterijami: celice našega imunskega sistema.

Kako lahko pomagamo črevesju in krepimo imunski sistem?