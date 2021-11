Tonin: Minister Vizjak po vsem ne more več računati na podporo NSi

Medtem ko minister za okolje in prostor Andrej Vizjak vztraja, da v pogovoru z Bojanom Petanom o Termah Čatež iz leta 2007, ki smo ga razkrili v oddaji 24UR ZVEČER, ni storil ničesar nezakonitega, še več, trdi, da je ves čas zgolj branil državni interes in gre pri objavi posnetka zgolj za medijski konstrukt in politični napad nanj, pa se glede podpore Vizjaku kljub številnim pozivom iz vrst opozicije vse do danes nista opredelili koalicijski stranki NSi in SMC.

V stranki SDS pravijo, da se bodo po zagovoru posameznega ministra odločali, ali je še vedno deležen njihovega zaupanja ali ne. "Mislim, da moramo to možnost dati vsakemu, ki je interpeliran, do takrat pa ni potrebe, da se opredeljujemo," je ocenil vodja poslancev SDS Danijel Krivec.

Predstavniki nadzornikov in malih delničarjev so medtem prepričani, da bi moral minister odstopiti, saj gre za številne kršitve zakonodaje in standardov. Jasen je tudi prvi mož KPK Robert Šumi: "V kolikor je posnetek avtentičen, je nesprejemljivo, nedopustno in vsekakor obsojanja vredno in takšen človek, v kolikor je to dokazano, nikoli ne bi smel zasedati javne funkcije."