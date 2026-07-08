Ali Vrtovec po očitkih o korupciji še vedno zaupa Jaklinu?

Medtem pa naj bi Specializirano državno tožilstvo proti Jaklinu pripravljalo kar neposredno obtožnico, kar pomeni, da ocenjuje, da ima dovolj dokazov za vložitev obtožnice brez predhodne sodne preiskave.

Odkar so v javnost prišle informacije, da naj bi Jaklin pri projektu gradnje pomurskega vodovoda prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, je predsednik NSi očitke označil za poskus iskanja najšibkejšega člena z namenom razbijanja desnosredinske vlade.

"Vsakdo je nedolžen, dokler mu pred predstojnim sodiščem ni dokazana krivda," Vrtovec odgovarja na vprašanje, ali po vseh razkritjih glede suma korupcije pri državnem sekretarju Jaklinu še vedno vztraja pri stališču, da mu zaupa do konca posotpkov pristojnih organov. A politična odgovornost nima ničesar s kazensko odgovornostjo, tukaj pa gre prav za prevzemanje prve. "Na podlagi dejstev, ki jih poročate mediji, ne more posameznik na vrat na nos prevzemati politične odgovornosti," medtem vztraja Jaklinov strankarski šef. "Spomnimo se samo afere Patria, kjer je bilo takrat proti predsedniku največje opozicijske stranke, pripeljan je bil celo do zapora, na koncu se je izkazalo, da je v bistvu bil nedolžen, nastala pa je politična škoda. Mnogokrat se zdi, da če danes politik odločitev sprejme na podlagi zgolj in samo medijskih insinuacij medijskih poročanj, lahko nastane kmalu tudi nepopravljiva politična škoda. In tukaj moramo imeti enake vatle za vse primere. Enako – za Damijana Jaklina in za vse ostale," pravi Vrtovec. "Pred volitvami se je dogajal politični pogrom proti Novi Sloveniji, da ne bi prišlo do desnosredinske vlade. In to se zdaj nadaljuje. V tem dotičnem primeru sem včeraj zasledil en članek, kjer piše, da so se kriminalisti pravzaprav izrekli, da gospod Jaklin praktično ni naredil ničesar narobe in da mu ne morejo dokazati krivde. Je pa bilo potem Specializirano državno tožilstvo, ki ga je tudi v tem primeru še vedno vodila mama takrat predsednice podmladka Gibanja Svoboda, ki je nadaljevalo s tovrstnim pregonom," dodaja.

V delu, ki so ga kriminalisti opustili, je sicer šlo za prirejanje razpisa, kjer so menili, da imajo toliko dokazov za korupcijo, da se v to niso niti podajali.

Pa se Vrtovcu zdi, da nedolžen človek na vprašanja kriminalistov odgovarja z "Ne bom odgovarjal"? Tako je Jaklin odgovoril na kar 19 vprašanj, izhaja iz zapisnika njegovega zaslišanja iz lanske pomladi. "Razumite, da tega, kar vi zdaj berete, jaz nimam pred seboj. In tukaj nastaja tudi en vtis – zakaj dajo tožilci in Policiji podatke medijem, ne pa da se resno lotijo pregona? Zato sem prvi, ki trdim, da potrebujemo resen pregon v obliki Skoka in da ga čimprej ustanovimo za pregon korupcije," pravi predsednik NSi.

Pa se Vrtovcu ne zdi, da je 19 takšnih odgovorov podobnih ravnanju Jureta Jankovića na zaslišanju pred preiskovalno komisijo, ko je ves čas ponavljal: "Moj odgovor je enak prejšnjemu"? Takrat se je nad tem zgražala vsa Slovenija. "Še enkrat – teh podatkov nimam. Gospoda Jankovića smo vsi lahko videli, kako je odgovarjal. Še enkrat: odgovornost, tudi v politiki in na javnih funkcijah, do volivcev, javnosti, medijev, nenazadnje tudi organov pregona, v prvi vrsti vsak nosi predvsem sam," odgovarja Vrtovec.





Celoten pogovor je na voljo v zgornjem videu.