Ali z beljenjem zob lahko dosežemo bleščeč ameriški nasmeh?

"Mati narava je poskrbela, da imajo naši zobje barvo. Zobovina je različne strukture pri vsakem posamezniku, nekateri imajo svetlejšo barvo dentina, drugi imamo temnejšo," razlaga zobozdravnica in ortodontka Gordana Čižmek. Struktura zoba je določena v našem genomu, barva zob je torej stvar genetike, na katero nimamo vpliva. Lahko pa vplivamo na zabarvanost zob, ki jo povzročajo hrana, pijača, tobačni izdelki, slaba ustna higiena. Obarvanje zob povzročajo denimo kava, črni čaj, rdeča pesa, rdeče vino, celo energijske pijače. Pa kajenje in takoimenovana fluoroza - prevelik vnos fluoridov z denimo prehranskimi dodatki ali zobnimi pastami. Z beljenjem oglikove vezi cepijo in zob razbarvajo, pojasnjuje zobozdravnik Jure Robič: "To delamo s kemičnim agensom, ki je ponavadi vodikov peroksid." Predpogoj za beljenje je zdrav, nepoškodovan, čist zob. Robič dodaja: "Če je zob odkrhnjen, je na tistem delu bolj prepusten in bodo te agresivne molekule iz belila hitreje prodrle v notranjost, kar se bo izražalo kot neka neprijetna bolečina, skelenje, pulzacija."

Da beljenje pri zobozdravniku lahko skeli, priznava Martina Švab, pevka, vplivnica, usodna ženska lanskega leta. Dvakrat si je dala pobeliti zobe, enkrat pri zobozdravniku, enkrat pa v kozmetičnem salonu. Prvo beljenje je bilo bistveno bolj učinkovito, je opazila. V svetu šovbiznisa in estarde izgled namreč šteje, pravi, nasmešek pa je pogosto prvi stik z občinstvom. Kljub temu, poudarja: "Najbolj pomembno je, da so zobje zdravi in urejeni."

Mnogi v želji po belih zobeh posegajo po izdelkih za beljenje zob, ki jih lahko kupite v trgovinah s kozmetičnimi izdelki. A zobozdravnik Klemen Garbajs pravi, da so po njegovih izkušnjah ljudje po uporabi teh izdelkov razočarani: "Belilne paste v splošni prodaji običajno vsebujejo, vsaj morale bi vsebovati, zelo nizke koncentracije belil, posledično so manj učinkovite." Čižmek k temu dodaja: "Moje mnenje je, da ta belilna sredstva na eni strani ne vsebujejo učinkovin, ki bi bila zelo koncentrirana, zato menim, da ne morejo doseči rezultata kot ga na reklamah ali pa na papirju obljubljajo."

Zobozdravniki za beljenje lahko uporabljajo visoko koncentrirana belila. V grobem pa ločimo dve metodi: takoimenovano ordinacijsko beljenje in beljenje preko noči doma, ki je najpogostejše. Posneli smo, kako izdelajo folije za beljenje doma in kako se jih uporablja. Pomembno je namreč strogo slediti navodilom. Velja pa pravilo: manj je več, to pomeni, da je treba v folije nanesti malo belila in paziti, da pri nanosu na zobe belilo ne pride na dlesni in jih poškoduje. In koliko stane beljenje doma v priemrjavi z beljenjem v ordinaciji? To boste izvedeli ob 19. uri. Preverili smo tudi cene kozmetičnega beljenja, ki se predvsem v učinkovitosti razlikuje od beljenja pri zobozdravniku.

O beljenju zob lahko preberete mariskaj, številni miti krožijo. Kot denimo ta, da beli zobe pomenijo zdrave zobe. Kaj je res in kaj ni? Ali oglje zobe pobeli? Kaj pa limona in soda bikarbona? Je sijoča belina zob, ki jo vse bolj zasledimo na družbenih omrežjih res posledica beljenja? 24UR Inšpektor!