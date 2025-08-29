Ali za združitvijo Demokratov in Konkretno stoji tihi politični načrt Janeza Janše?

Že od prve napovedi samostojne politične poti se nekdanji poslanec in minister SDS Anže Logar otepa očitkov političnih nasprotnikov, da so njegovi Demokrati le podaljšek interesov Janeza Janše. Tako pa so te iste očitke na primeru politične poroke Logarjeve strankarske novinke in neparlamentarne Konkretno analizirali v Mladini.

Borut Mekina novinar Mladine: "Stranka Konkretno ni stranka, to smo ugotovili, ampak je stranka Konkretno bančni račun. Ta bančni račun je fizično bil račun, s katerim so upravljali kadri SDS. Zakaj tega denarja niso pripojili k svoji stranki, torej SDS. Zakaj so ga pripojili k Demokratom Anžeta Logarja, s katerim so domnevno v tako veliki konkurenci?"

Anže Logar, predsednik Demokratov, pa to komentira takole: "Politična poroka stranke Konkretno in Demokratov je očitno na isto mnenjsko stran spravila tako Novo 24 kot Mladino, kjer iščejo strumna ozadja."

Pri tem v Mladini naštevajo: selitev Zdravka Počivalška v prve vrste podpornikov SDS, prestopa nekdanjih poslancev Gregorja Periča in Monike Gregorčič k Janševim ter kronski dokaz: prva operativka združitve obeh strank Ksenija Flegar, ki je novo službo našla pri evropslanki SDS Zali Tomašič. Vse to pa domnevno v imenu oblikovanja četrte Janševe vlade.

Kot pravi Mekina: "Najlažji način, kar je že delal v preteklosti je, da enostavno naredi svoje koalicijske partnerje. Torej "name of the game" je šarada."

Logar pa pravi: "Stranka Demokrati je morda v nekem delu nastala zaradi SDS. Ampak predvsem zato, ker sam kot predstavnik te stranke pač nisem želel ali pa nisem videl prave prihodnosti za Slovenijo."

Drži, da smo finančno oživili Demokrate, je potrdil zadnji predsednik stranke Konkretno. Gre za slabih 70 tisoč evrov, ki se bodo z državnimi dotacijami do rednih volitev predvidoma povišali na okoli 100 tisoč evrov, računa Janez Demšar. A pri tem niso bili odločilni omenjeni ljudje, zagotavlja: "Ko smo se začeli pogovarjati enostavno njihov glas ni veljal nič. Se pravi, to je bila naša avtonomna odločitev."

Kaj pa nekdanja sekretarka? "Nekdanja sekretarka je na začetku pri pogovorih sodelovala, ampak potem, ko je dobila možnost sodelovanja pri evropski poslanski SDS se je iz tega izločila." Logar pa: "Demokrati ne bomo omogočili nobene vlade. Mi gremo v politično tekmo zato, da prevzamemo vlado."

Mekina na to odgovarja: "Oni seveda morajo to seveda čim bolj avtentično igrat. To me ne čudi." Prvak SDS Janez Janša politične analize tednika, za katerega je nekoč pisal, danes pa njihovo novinarstvo na socialnih omrežjih ostro kritizira, tokrat ni komentiral.