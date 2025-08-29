Svetli način
Slovenija

Ali za združitvijo Demokratov in Konkretno stoji tihi politični načrt Janeza Janše?

Ljubljana, 29. 08. 2025 19.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Anže Božič
38

Denar za predvolilno kampanjo politične novinke Anžeta Logarja, gre za več deset tisoč evrov, so zagotovili zdajšnji kadri SDS, so ugotovili v tedniku Mladina, kar pripisujejo načrtu oblikovanja četrte Janševe vlade. Tako Demokrati kot k njim pripojena Konkretno teorijo ustvarjanja političnih satelitov zavračata. "Nikomur ne bomo omogočili vlade. Na volitve gremo zato, da prevzamemo oblast," pravi Logar.

Že od prve napovedi samostojne politične poti se nekdanji poslanec in minister SDS Anže Logar otepa očitkov političnih nasprotnikov, da so njegovi Demokrati le podaljšek interesov Janeza Janše. Tako pa so te iste očitke na primeru politične poroke Logarjeve strankarske novinke in neparlamentarne Konkretno analizirali v Mladini.

Janez Janša in Anže Logar
Janez Janša in Anže Logar FOTO: Bobo

Borut Mekina novinar Mladine: "Stranka Konkretno ni stranka, to smo ugotovili, ampak je stranka Konkretno bančni račun. Ta bančni račun je fizično bil račun, s katerim so upravljali kadri SDS. Zakaj tega denarja niso pripojili k svoji stranki, torej SDS. Zakaj so ga pripojili k Demokratom Anžeta Logarja, s katerim so domnevno v tako veliki konkurenci?"

Anže Logar, predsednik Demokratov, pa to komentira takole: "Politična poroka stranke Konkretno in Demokratov je očitno na isto mnenjsko stran spravila tako Novo 24 kot Mladino, kjer iščejo strumna ozadja."

Pri tem v Mladini naštevajo: selitev Zdravka Počivalška v prve vrste podpornikov SDS, prestopa nekdanjih poslancev Gregorja Periča in Monike Gregorčič k Janševim ter kronski dokaz: prva operativka združitve obeh strank Ksenija Flegar, ki je novo službo našla pri evropslanki SDS Zali Tomašič. Vse to pa domnevno v imenu oblikovanja četrte Janševe vlade.

Kot pravi Mekina: "Najlažji način, kar je že delal v preteklosti je, da enostavno naredi svoje koalicijske partnerje. Torej "name of the game" je šarada."

Logar pa pravi: "Stranka Demokrati je morda v nekem delu nastala zaradi SDS. Ampak predvsem zato, ker sam kot predstavnik te stranke pač nisem želel ali pa nisem videl prave prihodnosti za Slovenijo."

Drži, da smo finančno oživili Demokrate, je potrdil zadnji predsednik stranke Konkretno. Gre za slabih 70 tisoč evrov, ki se bodo z državnimi dotacijami do rednih volitev predvidoma povišali na okoli 100 tisoč evrov, računa Janez Demšar. A pri tem niso bili odločilni omenjeni ljudje, zagotavlja: "Ko smo se začeli pogovarjati enostavno njihov glas ni veljal nič. Se pravi, to je bila naša avtonomna odločitev."

Kaj pa nekdanja sekretarka? "Nekdanja sekretarka je na začetku pri pogovorih sodelovala, ampak potem, ko je dobila možnost sodelovanja pri evropski poslanski SDS se je iz tega izločila." Logar pa: "Demokrati ne bomo omogočili nobene vlade. Mi gremo v politično tekmo zato, da prevzamemo vlado."

Mekina na to odgovarja: "Oni seveda morajo to seveda čim bolj avtentično igrat. To me ne čudi." Prvak SDS Janez Janša politične analize tednika, za katerega je nekoč pisal, danes pa njihovo novinarstvo na socialnih omrežjih ostro kritizira, tokrat ni komentiral.

politika demokrati sds konkretno financiranje
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Po možganski kapi
29. 08. 2025 21.06
Če misli ,da ima Logar možnosti se moti.Zdaj ,ko je vlada uredila Romsko problematiko in imamo urejeno zdravstvo bi vsi želeli vladati.
ODGOVORI
0 0
samastur
29. 08. 2025 21.05
-1
Vse je biznis... ampak mladina je pa levo trobilo in popolnoma neustrezen medij glede resnice.
ODGOVORI
0 1
tron3
29. 08. 2025 21.04
+2
Logar he,he.... a se ni javno cepil s placebom skupaj s svojim ljubljenim vodjem, marsikdo, ki ju je posnemal je sedaj že na britafi, je tako predvsem ta desn sektor????
ODGOVORI
2 0
Stauffenberg
29. 08. 2025 21.04
Nekoč bo novo obdobje brez Ivana in tega se veseli naša MLADINA in jaz.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
29. 08. 2025 21.01
Vlada Robija in Tine dela preveč dobro, da bi drugi imeli možnosti.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
29. 08. 2025 21.01
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo to vlado.
ODGOVORI
0 0
fizelj2
29. 08. 2025 21.00
-2
mah..Mladina vedno vidi bele miši in vse sorte teorije zarote .. disregard
ODGOVORI
0 2
BBcc
29. 08. 2025 20.58
+2
Logar je novi obraz brez podpore drugih strank posebno ne sds stranke in ni Janševa lutka.😝😅🤣🤣
ODGOVORI
4 2
jutri bolje bo
29. 08. 2025 20.51
+4
Ja to je vse dogovorjeno. Janša nas pelje ditektno v naročje v beograjskega pašaluka.
ODGOVORI
8 4
Oilchecker
29. 08. 2025 20.51
+1
"Novi obrazi" so od nekdaj bili politično orodje turbotajkunske tranzicije na levi. O čem sploh govorimo. Samo poglejte, koliko danes neobstoječih satelitov (in prebarvanih strank) je imel levi pol in to primerjajte z desnim. Bodite resni.
ODGOVORI
3 2
dron
29. 08. 2025 20.49
+6
Logar ima roke globoko v marmeladi in mora plesat po jufkinih notah.....
ODGOVORI
8 2
rdeca lula
29. 08. 2025 20.47
-3
leviçarjev ne bo zmanjkalo, antijansizem je huda bolezen
ODGOVORI
2 5
Jezna Jasna
29. 08. 2025 20.45
+8
Chef Janez kuha čorbo iz olupkov. Šcepec Demokratov, par kapljic Konkretno, žlica servilne NSi... Voilà. Soupe à vomir.
ODGOVORI
10 2
stancka_si
29. 08. 2025 20.44
+6
Odgovor na vprašanje v naslovu članka je: SEVEDA STOJI ZA NJIM jANŠA
ODGOVORI
8 2
iskriv
29. 08. 2025 20.39
+6
Počivalšek je " konkretno " prodal SDS-u , kamor je tudi sam pristopil z nekaj prej vodilnimi v stranki KONKRETNO . Logar pa po fijasku na volitvah za predsednika države , kjer je njegova retorika bila omejena na le nekaj nepovezanih besed in izmiku konkretnih odgovorov , je s pomočjo SDS ustanovil debatni krožek , ki ni služil drugemu , kot pripravi na sestavo stranke , ki je v večini sestavljena iz SDS - ovih privržencev in sedaj še izdajalske stranke Konkretno , ki so se združili v stranko Demokrati , ki jo vodi Logar . Ni težko ugotoviti iz sestave te stranke in dolgoletne šole Logarja v SDS , kam se bo nagnila tehtnica delovanja stranke Demokrati , pa lahko še tako leporečijo in zavajajo , kar znajo najbolje .
ODGOVORI
9 3
medekmali medekmali
29. 08. 2025 20.39
+1
samo da maste kaj za pisat proti janši , kaj bi blo če nebi ga blo pa vsi zaprete štacune rumene
ODGOVORI
6 5
rogla
29. 08. 2025 21.04
Če Jsnše ne bi bilo, bi Slovenija bila veliko lepša, tako pa tip kvari lepoto te dežele, pa še čist diht ni.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
29. 08. 2025 20.29
+2
To je v ozadju že vse dogovorjeno sploh veste kako prirejajo in ponarejajo volitve ...
ODGOVORI
4 2
Port__CN
29. 08. 2025 20.29
+5
haha enkrat kolešček vedno kolešček --zadnja klop ,pokončna drža, samostojni kandidat nekateri imajo debelo ovojnino okrog možganov !
ODGOVORI
7 2
Infiltrator
29. 08. 2025 20.28
-1
Eden je nekoč dobro rekel ,voliš Goloba dobiš Janšo
ODGOVORI
2 3
jutri bolje bo
29. 08. 2025 20.44
-7
In kaj je z Janso narobe.
ODGOVORI
0 7
jablan
29. 08. 2025 20.47
+5
vse
ODGOVORI
6 1
WolfeWoof
29. 08. 2025 20.27
+2
Če boste šli na desno bo tule tako kot tamle v US of A zdejle trumpl dela sm bo jj in druščina vas use pohapsal u kampe. Dejte pamet u roke že enkrat no.
ODGOVORI
6 4
jutri bolje bo
29. 08. 2025 20.45
-2
Ja to bo. Pa s Srbijo nas bo oženil. Anede.
ODGOVORI
0 2
Infiltrator
29. 08. 2025 20.27
+5
Pa sej se otroci vedo da je Logar satelit Janše....
ODGOVORI
9 4
jutri bolje bo
29. 08. 2025 20.45
-3
Upam, da res.
ODGOVORI
0 3
