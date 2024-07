Ali uspehi naših športnikov spodbujajo k športu tudi mlade upe?

Koliko se je zaradi zadnjih uspehov povečalo zanimanje med mladimi za šport? Za košarko vprašanja ni, Luka Dončić je izjemna reklama za košarkarske šole, Tine Urnaut in Rok Možič za odbojkarske šole in še pred Eurom je za nogometne skrbel Benjamin Šeško. Tudi številke v Nemčiji kažejo, da se je v času evropskega prvenstva zanimanje za vpis v nogometne šole precej povečal. Kako pa je pri nas? Koliko na gibanje otrok in nato tudi športne uspehe vplivajo vzorniki?