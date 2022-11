Ali zavarovalnice krijejo škodo na avtomobilih, ki jih je zalilo morje?

V slovenskih obalnih mestih so se včeraj med 6. in 7. uro oglasile sirene, ki so opozorile prebivalce na nevarnost poplav zaradi visoke plime, o čemer smo poročali včeraj.

Kot je včeraj povedal vodja intervencije v Piranu Peter Ventin , so gasilci morali premikati avtomobile, ki so se že začeli premikati ob skalah kot barke. Avtomobile namreč lastniki kljub pravočasnim opozorilom niso umaknili iz najnižjih delov središča mesta, je dodal. Piranska civilna zaščita je na podlagi vremenske napovedi Agencije RS za okolje že v ponedeljek sporočila, da lahko splet vremenskih pojavov prebivalcem povzroči nevšečnosti in večjo škodo.

V zavarovalnici Triglav škodo, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja vozila kot posledica naravnih nesreč (požara, potresa, neposrednega udara strele, eksplozije, viharja, toče, snežnega ali zemeljskega plazu, nenadnega zunanjega toplotnega in/ali kemičnega delovanja, poplave in hudourniške ali visoke vode) krije kombinacija delnega B kaska, ki vključuje požarno nevarnost in naravne nesreče. To zavarovanje pa ni samostojno, ampak ga morajo lastniki vozil skleniti ali skupaj s splošnim kaskom ali z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. "Škode, ki jo na avtomobilu lahko povzročijo navedene nevarnosti, tudi poplave, namreč splošni kasko ne krije," so razložili.

V zavarovalnici Generali imajo tovrstno zavarovanje urejeno v splošnem kasku in kombinaciji delnega kaska, ki vključuje poškodbo vozila. "Seveda so zavarovani pogoji precej natančni z opredelitvijo, kaj je poplava, in so tudi zelo jasni z omejitvami kritja. Zavarovanje ne krije vseh vrst škod zaradi poplave – denimo ne krije škode, ki nastane zaradi vode, ki med vožnjo po poplavljenem območju vdre v izgorevalni prostor motorja," so pojasnili.

Ali so vozniki, ki imajo ustrezno zavarovano vozilo, upravičeni do odškodnine? Za pojasnila smo povprašali tri zavarovalnice: Generali, Triglav in Savo.

Ali so pogoji zavarovanja drugačni, če uradna institucija izda opozorilo, naj lastniki zaradi poplav umaknejo avtomobile?

Pri Generali je zavarovanje veljavno ne glede na izdajo obvestila, kot smo ga navedli. "Je pa seveda smiselno, da vozniki upoštevajo tovrstna opozorila, saj vsa vozila niso kasko zavarovana in s tem dejansko zaščitijo svoje premoženje," so svetovali.

Pri Triglavu zavarovanje delnega avtomobilskega kaska krije le škodo, ki nastane kot posledica nenadnih, presenetljivih in od zavarovančeve volje neodvisnih dogodkov. "Škode, za katere so bila v naprej izdana opozorila in obvestila – kakor je bilo tudi tokrat v Piranu – in se jih lahko na preprost način prepreči, niso nenadne in presenetljive. Tudi od zavarovančeve volje niso povsem neodvisne, zato niso predmet zavarovalne pogodbe, razen če bi zavarovanec uspel dokazati, da je bilo v njegovem primeru drugače," so pojasnili.

Če namreč poplavna voda doseže podvozje avtomobila, običajno povzroči večji obseg škode. "Tudi ta škoda je krita v okviru delnega kaska kombinacije B, pri tem pa ni pomembno, ali je vozilo na prostem ali v garaži. Vendar pa velja opozoriti, da stranka do izplačila škode ni upravičena, če sama zapelje na že poplavljeno območje. Prav tako zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi vožnje po potočnem ali rečnem koritu ali poplavljeni cesti, in škode, ki nastane zaradi vode, ki med vožnjo vdre v izgorevalni prostor motorja vozila, razen ko se rešuje ljudi ali premoženje," so utemeljili v Triglavu.

Pri Savi tovrstna opozorila praviloma ne vplivajo na kritje iz sklenjenega kasko zavarovanja. "Glede na različne situacije pa seveda vsak zahtevek obravnavamo individualno," so razlo ,žili.