Svetli način
Slovenija

Ali zavod, zadolžen za projekt EPK, razmetava z javnim denarjem?

Nova Gorica, 04. 11. 2025 19.59 | Posodobljeno pred 16 minutami

Mateja Poljšak Čuk
Ali zavod, ki je v Novi Gorici zadolžen za projekt Evropske prestolnice kulture, razmetava z javnim denarjem? Podjetniku Milanu Krajncu je z različnimi javnimi naročili za svetovanje skupaj plačal skoraj 86.000 evrov, tudi za nasvete glede bontona. Del svetnikov zahteva izredno sejo mestnega sveta, na kateri pričakujejo pojasnila.

epk zavod javni denar
fljfo
04. 11. 2025 20.25
Osebmo bi raziskal tudi porabo sredstev pri gradnji EPIC centra...
ptuj.si
04. 11. 2025 20.19
NG baza Goloba.
