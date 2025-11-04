Ali zavod, zadolžen za projekt EPK, razmetava z javnim denarjem?

Ali zavod, ki je v Novi Gorici zadolžen za projekt Evropske prestolnice kulture, razmetava z javnim denarjem? Podjetniku Milanu Krajncu je z različnimi javnimi naročili za svetovanje skupaj plačal skoraj 86.000 evrov, tudi za nasvete glede bontona. Del svetnikov zahteva izredno sejo mestnega sveta, na kateri pričakujejo pojasnila.