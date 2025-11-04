Slovenija
Ali zavod, zadolžen za projekt EPK, razmetava z javnim denarjem?
Ali zavod, ki je v Novi Gorici zadolžen za projekt Evropske prestolnice kulture, razmetava z javnim denarjem? Podjetniku Milanu Krajncu je z različnimi javnimi naročili za svetovanje skupaj plačal skoraj 86.000 evrov, tudi za nasvete glede bontona. Del svetnikov zahteva izredno sejo mestnega sveta, na kateri pričakujejo pojasnila.
25 občinam za urejanje razmer v romskih naseljih letos 9,2 milijona evrov
