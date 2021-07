Ali že imaš pripravljene kopalke za poletje? V teh boš preprosto zasijala!

Verjetno se lahko vsi strinjamo, da so sijoče barve trend letošnje poletne sezone. Nova poletna kolekcija kopalk znamke Dedoles je kot eksplozija mavričnih barv. So ti všeč kokosi? So polni okusne, osvežilne kokosove vode. Kaj pa če bi svojo garderobo osvežila s kopalkami z motivom kokosa? Če nameravaš preživeti poletje ob vodi, so kopalke z motivom flaminga nepogrešljive!

Ne glede na to, ali so ti ljubše trendovske bikinke ali šik enodelne kopalke, iz Dedolesove spletne trgovine zagotovo ne boš odšla praznih rok. Njihove ženske kopalke oblikujejo postavo, medtem ko praktični kroji in rahlo podložen modrček zagotavljajo popolno podporo in udobje pri nošenju. Svojo kombinacijo za plažo dopolni s srajčno obleko, klobukom, natikači ali brisačo za plažo v istem vzorcu in pripravljena si, da zasiješ!

Ali si vedela, da ti ni treba potovati daleč, da bi se počutila kot na eksotičnih počitnicah?

Kopalke z motivom tropskih rož ali limon te bodo navdale z eksotičnim občutkom ne glede na to, kje si. Ne glede na to, ali si na vrtu ali ob bazenu, obleci te živahne ženske kopalke in za nekaj časa dovoli svojemu umu, da odpotuje na najbolj eksotične kraje na svetu.

Izdelane iz recikliranih materialov

Prednost teh kopalk je, da so iz okolju prijaznega recikliranega poliestra. V primerjavi z nepredelanim poliestrom je za njegovo proizvodnjo potrebno 59 % manj energije in nastane 32 % manj emisij CO2. Seveda ima tudi recikliranje tega materiala svoje meje.

A reciklirani poliester daje drugo priložnost materialu, ki ni biološko razgradljiv. Drugače bi končal na odlagališču ali, kar je še slabše, v oceanu. Reciklirani poliester je po kakovosti skoraj primerljiv z nepredelanim poliestrom. S temi kopalkami boš ubila dve muhi na en mah – pomagala boš ohraniti okolje, hkrati pa boš nosila kopalke vrhunske kakovosti!

Ujemajoče se kopalke za vso družino!

Zakaj je ta poletna kolekcija tako posebna? Je univerzalna! Ni oblikovana le za ženske, temveč vključuje tudi moške in otroške kopalke. In vse imajo enake barve in vzorce! Ustvari zabavne in ujemajoče se kombinacije za plažo z živahnimi kopalkami za vso družino. Le izberite motiv, ki vam najbolj ustreza – kokose, limone ali celo eksotično džunglo!

Zabava, edinstvenost in udobje so tri poglavitne značilnosti Dedolesove poletne kolekcije. Privabila vam bo nasmeh na obraz, zaradi nje boste izstopali iz množice in zagotovila vam bo maksimalno udobje pri nošenju tako v vodi kot zunaj nje. Morda se sliši kot kliše, toda ta kolekcija je dobesedno za vsakogar!

Naročnik oglasa je Dedoles, s.r.o.