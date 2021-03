Svetnike pozivajo k odstopu: Občina se je postavila v bran zasebnemu podjetju in ne svojim občanom

Na 15. redni seji 18. februarja 2021 je občinski svet občine Kanal ob Soči sprejel sklep, ki je razburil javnost. "Občinski svet Občine Kanal ob Soči predlaga uredništvu Informativnega programa Javnega servisa RTV Slovenija, da na osnovi dejstev in vseh dokazov, ki jih poseduje občina Kanal ob Soči, razišče in ugotovi objektivnost poročanja novinarke Mojce Dumančič." Medtem ko si novinarji prizadevamo, da bi bila srednja Soška dolina tako okoljsko manj obremenjena, da bi ljudje tukaj imeli čistejši zrak in vodo, pa so kanalski občinski svetniki prepričani ravno nasprotno in menijo, da jim s tem delamo škodo.

Na seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči so namreč sprejeli sklep o po njihovem mnenju pristranskem poročanju novinarke, ki že tri desetletja spremlja dogajanje na tem območju. To pa ni edini sklep, ki razburja. Sprejeli so namreč še dva sklepa, ki se nanašata na delovanje ekoloških iniciativ. Zaskrbljeni občani opozarjajo tudi, da je občina odločno premalo naklonjena pomislekom občanov v zvezi z delovanjem Salonita Anhovo. Prepričani so, da bi se morala občina v prvi vrsti opredeliti proti vsakršnemu dodatnemu onesnaževanju že tako onesnaženega okolja. Na občini enako sodelujemo tako z občani kot z gospodarstvom, pa odgovarja županja.

2. Občinski svet občine Kanal ob Soči najostreje obsoja napade članov Društva EKO Anhovo in dolina Soče na podjetnike in obrtnike v gospodarski coni Anhovo. Nedopustne so stalne in neupravičene prijave raznim inšpekcijam, ki podjetnikom zavirajo delo in po nepotrebnem kradejo čas.

1. Občinski svet občine Kanal ob Soči najostreje obsoja laži in širjenje neresnic, ki jih člani Društva Eko Anhovo in dolina Soče ter CDI Danes pošiljajo v javnost, blatijo občinske svetnike in županjo občine Kanal ob Soči, ter s tem po nepotrebnem vznemirjajo občane.

Poleg sklepa o poročanju novinarke RTV pa so sprejeli še dva sklepa o delovanju civilnih iniciativ in društev:

Na vprašanje, kako bo v zvezi z županjo ravnala stranka SD, v SD odgovarjajo, da si Gerbečeva vse od začetka svojega mandata prizadeva, da bi sanirala posledice dolgoletnih okoljskih vplivov: "Županja ima pri svojem delu podporo in zaupanje stranke. Verjamemo, da se bo nesporazum z mediji rešil. Županji smo priporočali proaktiven in transparenten odnos z mediji, da bo učinkoviteje predstavila konkretne aktivnosti za zaščito okolja in zdravja ljudi."

"Ravno zaradi perečih vprašanj, ki se pojavljajo v Kanalu ob Soči, in ob zavedanju, da želi županja Gerbec svojim občankam in občanom najbolje, ji je tudi predlagala skupen pogovor z vsemi novinarji, saj se bo le tako lahko ponovno gradilo zaupanje. Na družbenih omrežjih je predsednica SD Tanja Fajon sporočila še, da ima javnost pravico do informacij, novinarji pa dolžnost postavljati vprašanja. Po njenih besedah pa je odgovornost politike, da oboje omogoči", so dodali.

"Predsednica SD Tanja Fajon je opravila telefonski pogovor z županjo Občine Kanal ob Soči Tino Gerbec. Povedala ji je, da je kakršenkoli sklep, ki daje sodbe v zvezi z delom novinarjev, neprimeren. Z županjo sta se strinjali, da je najbolje redno, umirjeno in transparentno komunicirati tako z novinarji kot z ostalo javnostjo," pa so na našo prošnjo za odziv predsednice SD odgovorili predstavniki za odnose z javnostjo.

Kot zadevo komentirajo v Eko Anhovo, sklepi, ki jih je sprejel OS, niso argumentirani in odražajo pavšalne trditve, ki ne držijo: "Takšno početje se nam zdi nesprejemljivo, saj ne pripomore k reševanju pereče okoljske problematike srednjega Posočja, ampak z izrazito žaljivo retoriko do vsakogar, ki je upravičeno zaskrbljen zaradi okoljske problematike in kritičen zaradi neodzivnosti občine, seje dvom v lastno delo."

Na vprašanje, kakšne so njihove izkušnje glede komunikacije z županjo Tino Gerbec, v Eko Anhovo odgovarjajo: "Z županjo Tino Gerbec smo v preteklosti imeli nekaj pogovorov, vendar je pri tem tudi ostalo. Menimo, da se je občina z županjo na čelu z zanikanjem problematike sosežiga v cementarni javno postavila v bran zasebnemu podjetju in ne svojim občanom. Županja in OS še vedno, kljub javnemu pozivu zdravnikov odločevalcem, naj pri podeljevanju dovoljenj upoštevajo načelo previdnosti, zanikajo nevarnosti in posledice, ki jih prinaša sosežig odpadkov v že tako degradiranem in bolnem okolju."

"Namesto pristopa k reševanju težav občina svoje moči usmerja v diskreditacijo in obtoževanje širjenja laži predstavnikov civilnih združenj, novinarjev, zdravnikov in vsakogar, ki se ne strinja s servilno občinsko politiko", so jasni v EKO Anhovo.

Županja takšne očitke zanika in odgovarja, da nikoli niso odreagirali na pisanje civilnih iniciativ, "razen v primeru neposrednih napadov name, občinski svet ali občinsko upravo."

Sklepe podprli vsi, razen svetnikov Liste za zdravje in kakovost bivanja

Takšen odnos do novinarjev je modus operandi, pa opaža tudi edini svetnik Liste za zdravje in kakovost bivanja Ivan Kižnič, ki je glasoval proti sklepu in dodaja:"Vsak, ki bi poročal kako drugače, je enostavno novinar, ki ni zaželen, in tega se raje ne vabi ali pa se ga obtoži in skuša diskreditirati." Že pred glasovanjem o spornih sklepih sta dve svetnici Liste za zdravje in kakovost bivanja sejo protestno zapustili.

Kot opozarja ena izmed njiju, Valentina Bevčar Stanič:"Občina je osnovna lokalna skupnost, ki skrbi na različnih področjih za vse prebivalce in njihove interese in s tem se bodo morali sprijazniti tudi županja, občinska uprava ter kolegi svetniki. Občina ni podjetje v zasebni lasti, zato so predstavniki občine dolžni odgovarjati na vsa vprašanja, ki so v javnem interesu. Predlaganje občinskemu svetu v sprejem sklepe, ki naj bi ovirali ali celo preprečevali delovanje civilnih združenj, društev, javnosti, strokovnih skupin in posameznikov, pozivanje k omejevanju možnosti posameznika, da se ob sumu nepravilnosti delovanja gospodarskih subjektov obrnejo na inšpekcijo, pozivanje k omejevanju svobode obveščanja javnosti, novinarskega poročanja ne sodi v demokratično družbo."

Kot dodaja, so do sedaj konstruktivno podprli večino projektov županje in občinske uprave, a da pod drobnogled kritično vzamejo vse aktivnosti, ki bi dodatno obremenjevale okolje, oz. ki bi posledično lahko vplivale na zdravje in kakovost življenja vseh občanov. Prav tako zahtevajo jasne odgovore na vprašanja v zvezi z odgovornostjo, ki jo imata tako županja kot občinska uprava, pravi.

"Naš način dela, nestrinjanje ter predvsem obveščanje javnosti o za nas neustreznih projektih (ustanovitev Zavoda za zeleni razvoj Soške doline skupaj s podjetjem Salonit Anhovo, obnova vodarne Močila skupaj s podjetjem Salonit, oskrba s pitno vodo za del prebivalcev KS Deskle – Anhovo, ki jo občina izvaja skupaj s Salonitom, sestavo občinskih komisij in odborov brez upoštevanja 25. člena Statuta občine …), večinoma ni naletel na odobravanje pri županji ter kolegih svetnikih iz ostalih svetniških skupin," načrtovane skupne projekte občine s Salonitom Anhovo našteva Bevčar Staničeva.