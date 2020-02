Aljaž Kovačič zanikal izdajo tajnih podatkov

Vodja poslancev SDS Danijel Krivecje v dopisu izpostavil poročanje medijev, da naj bi Kovačič ter eden od strokovnih sodelavcev poslanske skupine LMŠ v varnostnem območju DZ 31. januarja in 3. februarja pregledovala dokumente o nakazilih in transakcijah madžarskih zasebnih podjetij. Gre za dokumentacijo, pridobljeno v okviru postopka parlamentarne preiskave in je označena z ustrezno stopnjo tajnosti. Obenem pa se je pisalo o madžarskih transakcijah z računov v Veliki Britaniji in na Madžarskem dvema medijskima podjetjema, ki izdajata televizijski program in spletno stran Nova24TV ter transakcijah v Severno Makedonijo za nakupe medijskih družb.

Prvak SDS Janez Janšaje danes v izjavi za medije v DZ zatrdil, da sta v podatke o transakcijah privatnih podjetij vpogledala samo dva iz DZ in oba sta iz LMŠ. "Tako da tukaj kakšnih velikih skrivnosti ni. Kaj bodo pa organi storili, je pa njihova stvar. Običajno sami sebe nepreiskujejo," je dejal.

Kovačič pa je danes nasprotno zatrjeval, da ne drži, da sta v podatke vpogledovala le on in strokovni sodelavec LMŠ, ni pa želel govoriti o tem, kdo vse je to počel. "Delam transparentno, sem najverjetneje eden redkih, ki se podpišem vedno pod tem, kaj pregledam. Če bi se želel iti Jamesa Bonda, se najverjetneje ne bi podpisoval pod dokumente, ki jih pregledujem," je povedal in očitke, da je izdajal podatke, označil za veliko laž. Prav tako ni želel vsebinsko komentirati medijskih navedb.