Aljažev stolp se vrača na Triglav

Vojaški pilot, ki bo Aljažev stolp peljal nazaj na Triglav, pričakuje šibak veter, a če ne bo pihal v sunkih, ga ne bo motil. Jeseniški kovinarji, ki so ob dotrajani pločevini pustili krepko čez 300 ur dela, so medtem pripravili še zadnje obnovljene vijake, s katerimi bodo stolp pritrdili na naš najvišji vrh. Pravijo, da bodo vsekakor zdržali naslednjih 123 let.