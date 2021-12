So postala družbena omrežja, predvsem Twitter, orodja politikov, ki razdvajajo narod? Bagola odgovarja, da so. "Živimo v svetu super dražljajev. In eni izmed teh so ojačevalci okusov v hrani. Jaz pa družbenim omrežje pravim, da so ojačevalci fokusa – Instagram je razkazovalnik, Twitter je razjezilnik, Facebook pa je postal razdvojevalnik. Algoritmi nalašč poudarjajo določen vidik našega čustvovanja. Želijo čim več naše pozornosti in zato smo lahka tarča za politične manevre, ki jim dandanes to s pomočjo družbenih medijev zlahka uspeva," razlaga Bagola.

Nadalje pojasni, da je med politiki, ki družbena omrežja izkoriščajo za dosego svojih političnih ciljev, najboljši predsednik vlade Janez Janša. Zakaj? "Ves čas je treba ustvarjati neko centrifugo napetosti, izzivanja, provokacij."