Gostince skrbi, da bodo namesto alkohola, ki botruje četrtini smrtnih nesreč, ponujali sok

Evropska raziskava o alkoholu in drogah med šolsko mladino, ki je bila leta 2015 izvedena v 35 državah med več kot 96 tisoč mladimi kaže, da uživanje alkohola med mladimi v svetu upada, v Sloveniji pa je ravno obratno: poraba alkohola med mladimi, ki so hkrati tudi bodoči zaposleni, narašča. Obenem alkohol botruje približno četrtini prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi.

"Iz člankov v medijih, ki imajo osnovo v zakonodaji se oblikuje tolerantnost nas vseh do alkohola. Poroča se, da je voznica zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in podobno, ugotovljena pa je bila tudi prisotnost alkohola … Pravi razlog voznice pa je preveliko popitega alkohola in zato tudi napaka pri vožnji, ki je botrovala hudi nesreči."

Kot opozarjajo na AVP, je cilj predloga sprememb zakona povečanje varnosti cestnega prometa in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč z najhujšimi posledicami: "Cilj predloga sprememb zakona je povečanje varnosti cestnega prometa in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Alkohol, skupaj s prepovedanimi substancami, predstavlja najpomembnejših dejavnik tveganja za prometne nesreče. V zadnjih letih je v Sloveniji vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročil alkoholizirani udeleženec v cestnem prometu. Kar 22 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom pa so povzročili vozniki, ki so imeli v krvi dovoljeno količino alkohola do 0,5 g alkohola/kg telesne teže. Še zlasti velja to za nesreče z najtežjimi posledicami. Zato je Agencija RS za varnost prometa predlagala znižanje dovoljene koncentracije na 0,2 g alkohola/kg telesne teže in obvezno pridržanje za voznike, ki imajo več kot 1,1 g alkohola/kg telesne teže."

Kot poudarjajo v zavodu Varna pot, je v Sloveniji še vedno oblikovana napačna pravna praksa do alkohola – na kar kaže tudi nedavni primer, ko je pijana voznica prevažala dveletnega otroka in trčila v drog ob cesti: "Iz člankov v medijih, ki imajo osnovo v policijskih zapisnikih, sodbah in, seveda, zakonodaji se oblikuje tolerantnost nas vseh do alkohola. Poroča se, da je voznica zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in podobno, ugotovljena pa je bila tudi prisotnost alkohola … Pravi razlog voznice pa je – tako v doktrini medicine, klinične psihologije, kot tudi ob zdravorazumskem razmišljanju – preveliko popitega alkohola in zato tudi napaka pri vožnji, ki je botrovala hudi nesreči."

Kot izpostavljajo, imamo v Sloveniji zakonsko ureditev in že desetletja tovrstno prakso, ki se izraža tako pri vzgoji, izobraževanju in dojemanju celotnega naroda: "Alkoholu damo nek drugoten pomen, nekaj kar je 'pač še zraven' in tako se žal že desetletja oddaljujemo od tistih držav, ki tako nesrečo absolutno pripišejo alkoholu in ga zaradi ogrožanja sebe, zdravja in življenja drugih tudi drastično kaznujejo. Za tovrstno spremembo zakonodaje so potrebni volja, znanje, modrost, tega pa v dosedanjem predlogu za spremembo zakonodaje AVP še nismo zasledili. Na to problematiko opozarja in terja spremembe tudi naša pobuda za spremembo zakonodaje v smeri, da alkohol postane primarni vzrok za prometno nesrečo, naslovljena na ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, novembra lani."

Slovenija država z 'mokro kulturo'

Da je odnos do alkohola kompleksen družbeni in tudi gospodarski izziv opozarjajo tudi slovenske organizacije, ki so se sestale na prvem srečanju pobude 0,0 za odgovorno pitje. Spregovorili so o odgovornosti, ki jo nosijo kot delodajalci in gospodarstveniki, ko gre za varnost in zdravje zaposlenih.

Odnos do alkohola je kompleksen družbeni in tudi gospodarski izziv, katerega reševanje zahteva interdisciplinarno sodelovanje zainteresiranih deležnikov ter spremembo odnosa do alkohola in posledic prekomernega uživanja, so se strinjali udeleženci srečanja: GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Javna agencija RS za varnost prometa, nacionalna avtomobilska zveza AMZS, Pivovarna Laško Union, Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, Mediade in Združenje slovenskih pivovarn GIZ.