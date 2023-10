Alkohol, cigarete, novogradnje: 'Zaradi astronomskih stroškov vsi živimo slabše'

Od računov za nakup zemljišč in novogradenj do alkoholne pijače, cigaret in varovanja. Za vse to so prizadete občine vložile zahtevke za povračilo stroškov. Posledično, opozarja Vrtovec, zaradi astronomskih stroškov vsi živimo slabše. Od vladajočih namesto nove bančne luknje pričakuje bolj natančne izračune.

Na seznamu projektov za obnovo po poplavah se je znašla tudi obvoznica v Lučah, ki sploh še ni zgrajena, za vsega skupaj 8,5 milijona evrov. Klavdij Strmčnik, župan občine Luče: "Jaz o tem praktično ne vem nič. Nisem kaj dosti izvedel o tem, kako je to noter prišlo. Meni se je to malo čudno zdelo, ker še ni zgrajena, je pa nujno potrebna."

Župan ene najbolj prizadetih občin poudarja, da bi obvoznica povečala protipoplavno zaščito krajanov in da se zanjo borijo že 30 let. Na kar opozarja tudi direkcija za infrastrukturo, ki je milijonski projekt uvrstila na seznam.

Kot pravi Vrtovec, obvoznica Luče ni edina: "Imamo spet npr. novogradnjo ceste Zidani most–Hrastnik, zdaj pa mi povejte ... če je novogradnja ceste, kako je lahko bila poplavljena, da bi lahko govorili o popoplavni sanaciji?"

Nepričakovane postavke so med pregledom stroškov za intervencije odkrili tudi na Upravi za zaščito in reševanje. Kor pravi Leon Behin: "Eno so recimo stroški nakupa zemljišč, komunalnega urejanja zemljišč in novogradnje objektov. Nič od tega se ni zgodilo na podlagi računov avgusta. Določene zadeve pa so absolutno nesprejemljive, recimo alkoholne pijače, cigarete in podobno."

Pa primer izrednega najema skladišča v prostorih prevaljskih gasilcev. Prostovoljno društvo sicer vodi podžupan občine, ki je za 27 dni županu izstavil račun v višini 14.470 evrov. Je pa ta strošek sicer lahko upravičen in je intervencijski, naj si pa vsak sam presodi, ali je moralen, ali je primeren, pravi Behin.

Na upravi bodo neupravičene stroške zavrnili. Na posebno vabilo pa bodo 10-milijardno oceno škode pred Komisijo za nadzor javnih financ – jutri dopoldne – zagovarjali ministri: "Želimo pridobiti sezname natančnih projektov po posameznih odsekih, kakšna je škoda, kaj je vključeno v ta seznam, ker se absolutno zdi, da je ta poplavni balon zelo napihnjen," pravi Vrtovec.

Vse to pod krinko, so prepričani v Novi Sloveniji, dodatnih obremenitev za ljudi in gospodarstvo.