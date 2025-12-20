Alkohol in droge za volanom? Policija poostreno nadzira voznike

Vse do 21. decembra po Sloveniji potekajo poostrene aktivnosti za zmanjšanje problematike, povezane s psihofizičnim stanjem voznikov, in evropsko usklajen nadzor cestnega prometa "ALCOHOL & DRUGS". Na območju Policijske uprave Maribor posebno pozornost namenjajo nadzoru psihofizičnega stanja voznikov, so sporočili. Ta vikend tako izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov po metodologiji "PROMIL".

Želijo si namreč zmanjšati delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, ter zmanjšati število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.