Alkohol in droge za volanom? Policija poostreno nadzira voznike

Vse do 21. decembra po Sloveniji potekajo poostrene aktivnosti za zmanjšanje problematike, povezane s psihofizičnim stanjem voznikov, in evropsko usklajen nadzor cestnega prometa "ALCOHOL & DRUGS". Na območju Policijske uprave Maribor posebno pozornost namenjajo nadzoru psihofizičnega stanja voznikov, so sporočili. Ta vikend tako izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov po metodologiji "PROMIL".
Želijo si namreč zmanjšati delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, ter zmanjšati število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.
V Mariboru alkohol še vedno ključna težava
Na območju Policijske uprave Maribor je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed ključnih dejavnikov prometnih nesreč, so zapisali, saj je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju od januarja do novembra znašal 9,3 odstotka (v primerjalnem obdobju lani je znašal 10 odstotkov).
Zato vsem udeležencem cestnega prometa svetujejo, da se v primeru uživanja alkoholnih pijač (ne glede na zaužito količino) ne odločijo za vožnjo z vozilom v cestnem prometu. Priporočajo tudi, da prilagodijo hitrost vožnje stanju in razmeram na cesti – asfaltna površina je namreč v tem obdobju hladnejša, ponekod tudi vlažna in spolzka. Posebej pozorni pa naj bodo tudi na ranljive udeležence v cestnem prometu, predvsem pešce, so še zapisali.
