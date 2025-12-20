Naslovnica
Alkohol in droge za volanom? Policija poostreno nadzira voznike

Maribor, 20. 12. 2025 08.56 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Alkotest

Policija do konca tedna izvaja poostrene nadzore nad psihofizičnim stanjem voznikov po vsej Sloveniji. V Mariboru so posebej pozorni na alkoholizirane voznike, saj ti še vedno predstavljajo pomemben dejavnik prometnih nesreč, čeprav se njihov delež nekoliko zmanjšuje.

Alkohol in avtomobilski ključi ne sodijo skupaj
FOTO: Shutterstock

Vse do 21. decembra po Sloveniji potekajo poostrene aktivnosti za zmanjšanje problematike, povezane s psihofizičnim stanjem voznikov, in evropsko usklajen nadzor cestnega prometa "ALCOHOL & DRUGS". Na območju Policijske uprave Maribor posebno pozornost namenjajo nadzoru psihofizičnega stanja voznikov, so sporočili. Ta vikend tako izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov po metodologiji "PROMIL".

Želijo si namreč zmanjšati delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, ter zmanjšati število prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.

Preberi še Letošnje leto v znamenju poslabšanja prometne varnosti

V Mariboru alkohol še vedno ključna težava

Na območju Policijske uprave Maribor je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed ključnih dejavnikov prometnih nesreč, so zapisali, saj je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju od januarja do novembra znašal 9,3 odstotka (v primerjalnem obdobju lani je znašal 10 odstotkov).

Zato vsem udeležencem cestnega prometa svetujejo, da se v primeru uživanja alkoholnih pijač (ne glede na zaužito količino) ne odločijo za vožnjo z vozilom v cestnem prometu. Priporočajo tudi, da prilagodijo hitrost vožnje stanju in razmeram na cesti – asfaltna površina je namreč v tem obdobju hladnejša, ponekod tudi vlažna in spolzka. Posebej pozorni pa naj bodo tudi na ranljive udeležence v cestnem prometu, predvsem pešce, so še zapisali.

vožnja alkohol policija maribor

Je varčevanje za starost postalo že nujnost?

Kraj zločina: največkrat dom storilca ali žrtve ali njun skupen dom

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lab123
20. 12. 2025 10.27
Bruselj??
Odgovori
0 0
Gagg
20. 12. 2025 10.12
Se pravi, da je 91% povzrociteljev treznih. Hmm, zakaj se policisti spravljajo nad manjsino, c c c...
Odgovori
+1
3 2
Sarko Sarko
20. 12. 2025 09.59
stopnja 0,oo , to je rešitev
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
20. 12. 2025 09.58
Joj, če pijem grem peš, pa me lovite kolikor morete!
Odgovori
+3
4 1
Medo1964
20. 12. 2025 09.38
V ljubljani pa vrjetno droge, kajne
Odgovori
+9
9 0
