Alkohol in žveplo morita ribe pri Gornji Radgoni

Ribiči iz Gornje Radgone že od ponedeljka pobirajo mrtve ribe v Lisjakovi strugi, znani izletniški točki in osrednjem ribniku ribiškega društva. Poginilo je več sto rib, kot kaže, zaradi alkohola in žvepla, ki ju je nekdo izpustil v potok. Ob žveplu so ribiči v enem od ribnikov neuradno izmerili celo 4,7 promila alkohola.

Ribiči do uradnih ugotovitev za pomor ne želijo nikogar kriviti, domnevajo pa, da je moral nekdo v potok izpustiti večje količine vina, ali pa čistiti sode z alkoholom in žveplom. To je verjetno tudi zato, ker se je prodaja vina zaradi koronske krize ustavila. Kot je povedal predsednik ribiške družine Radgona Andrej Vreča, jih je na težave v ponedeljek opozoril zasebnik Franc Vodenik, ki ima na potoku ribnik. V njem so takrat neuradno izmerili 4,7 promila alkohola, v Lisjakovi strugi pa 3,5 promila. V torek je po besedah Vreče neodvisni merilec v zgornjem ribniku pri Hercegovščaku še vedno izmeril 1,1, v Lisjakovi strugi pa 1,2 promila alkohola. icon-expand Lisjakova struga. FOTO: Google Maps Franek Radolič, predsednik komisije za varstvo voda pri Ribiški družini Radgona, ob tem dodaja, da je moralo biti alkohola v potoku res veliko, če upoštevamo, da je struga dolga vsaj 1,5 kilometra. Ribiči so sicer ukrepali, ribnik poapnili in postavili razpršilnike za dovajanje kisika v vodo, a očitno prepozno. Poginilo je veliko krapov, amurjev, ščuk in ostrižev, najbrž zaradi pomanjkanja kisika, ki ga je vezalo žveplo. Kot pravi Radolič, ga je bilo le miligram na liter, v normalnih razmerah ga je med 5 in 6 miligrami. Škodo v denarju težko ocenjujejo, pravijo pa, da bo za vzpostavitev prejšnjega stanja potrebno veliko časa in naporov. Ker pijejo vodo iz potoka in ribnikov številne živali, naj bi se sumljivo, torej pijano, obnašale tudi nekatere od teh, še pravijo ribiči. Ribiči se bojijo, da krivca tudi tokrat uradno ne bodo našli, saj se po njihovem alkohol in žveplo v potoku nista pojavila prvič. V ponedeljek si je kraj dogodka ogledal policist, potem pa še okoljska inšpektorica.