Za prometno nesrečo ni kriv alkohol, ampak človek, ki se pijan usede za volan

Od ponedeljka, 11., do nedelje, 31. decembra, bo potekala tretja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa. Policisti bodo v mesecu, ki ga tradicionalno zaznamuje vrsta praznovanj, poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

"Do konca letošnjega novembra beležimo 1335 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci v prometu. To pomeni 7,7 odstotka manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani (1447). V teh nesrečah je življenje izgubilo 17 oseb, enako kot lani. Pri poškodbah beležimo za 12 odstotkov manj hudo poškodovanih (letos 110, lani 125) in za 7,1 odstotka manj lažje poškodovanih (letos 525, lani 565). Povprečna stopnja alkoholiziranosti v vseh prometnih nesrečah je znašala 1,38 promila (lani 1,44 promila), v smrtnih prometnih nesrečah pa 1,20 promila (lani 1,17). Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so v starostnih skupinah 25–34 in 35–44 let, glede na vrsto udeležbe pa je največ povzročiteljev med vozniki osebnih vozil. Zaskrbljujoče pa je, da so najmlajši alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, stari od 15 do 17 let, letos povzročili za tretjino več prometnih nesreč kot v prvih enajstih mesecih lanskega leta. Znova opozarjamo, da se odnos do alkohola in drog začne oblikovati v družini. Odgovornost odraslih in zgled, ki ga postavimo, sta pri tem ključna," je ob začetku akcije poudarila Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa.