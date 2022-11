Alkohol razlog za vsako tretjo smrtno prometno nesrečo

Nadzorni centri možganov se z višanjem stopnje alkohola druga za drugim izklapljajo, nadzor pa prevzemajo avtonomni centri. To pomeni, da se pijani osebi slabšajo vid, ravnotežje in reakcijski čas, kar ima za volanom številne posledice, ki so lahko usodne. V letu 2021 je bila v Sloveniji registrirana poraba alkohola 10,62 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več – v primerjavi z letom 2020 se je zvišala za skoraj en liter, so opozorili na Agenciji za varnost prometa in ob tem najavili, da se v ponedeljek začne nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom opojnih substanc. Policisti bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov.

V ponedeljek, 7. novembra 2022, se začne preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Potekala bo do konca martinovanja, do nedelje, 13. novembra 2022. Policisti bodo v tem času pri voznikih preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Agencija RS za varnost prometa (AVP) je pred drugo od treh letošnjih preventivnih akcij opozorila, kakšne posledice ima alkohol na človeško telo in kako se to odraža med vožnjo. Po njeni razlagi že majhna količina popitega alkohola lahko pomembno vpliva na delovanje oči. Ker alkohol vpliva na delovanje očesne leče, se voznikom zoži vidno polje. "Pri tem vse težje zaznavajo dogodke, ki se dogajajo na levi ali desni strani. Z naraščanjem stopnje zaužitega alkohola postaja očesna leča vse bolj toga, kar vpliva na zameglitev vida. Tako nastane pojav tunelskega vida, pri katerem se osebi močno zoži vidno polje in poslabša ostrina vida," so pojasnili pri AVP.

Alkohol vpliva tudi na očesno mrežnico, zaradi česar voznik težje zaznava rdečo barvo. "V prometu je rdeča pogosta in ima pomembno funkcijo: na semaforju, svetlobnih znakih, prometnih znakih, rdeče barve so tudi žarometi na vozilih," so spomnili pri AVP. Kljub temu da alkohol slabo vpliva na psihofizično stanje človeka, pa to očitno ne vpliva na odločitev, da bi ga pili manj. Kot kažejo podatki, ki jih je posredovala AVK, je registrirana poraba alkohola v letu 2021 znašala 10,62 litrov čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2020 zvišala za skoraj en liter. Kako se popiti alkohol odraža skozi promet? Po trenutno veljavnih podatkih AVK je v letošnjem letu do 15. oktobra kar 1.231 alkoholiziranih oseb povzročilo prometno nesrečo. Povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti je znašala 1,44 promila. V teh nesrečah je umrlo 17 oseb, kar je sicer 41 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (29 oseb). Večina alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bila starejša od 35 let, zaradi njih je življenje izgubilo 12 oseb.

69 prometnih nesreč so povzročili udeleženci pod vplivom drog in drugih psihoaktivnih snovi, umrlo je 11 oseb. Zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola in drog so letos izgubile življenje tri osebe. Največ alkoholiziranih voznikov povzročilo smrti v covidnem letu 2020 Podatki AVK za devetletno obdobje, od leta 2013 do vključno 2021, potrjujejo, da se delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč v povprečju giblje okrog 29 odstotkov. Najvišji delež je bil v letu 2020 (37 odstotkov), ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, najnižji pa v letu 2018 (25 odstotkov).

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, ki so se končale s hudimi telesnimi poškodbami, se v povprečju giblje okoli 16 odstotkov. Najvišji delež je bil v letu 2016 (19,7 odstotka), najnižji pa v lanskem letu (14,4 odstotka).

Podatki o povzročiteljih smrtnih prometnih nesreč glede na raven alkohola v krvi pod zakonsko dovoljeno mejo (0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka) kažejo, da je vsako leto teh povprečno devet odstotkov. Največ jih je bilo leta 2017 (16 odstotkov), najmanj pa leta 2013 (4,4 odstotka).

V letošnjem letu je do 15. oktobra evidentiranih 220 prometnih nesreč povzročiteljev s stopnjo alkohola pod zakonsko dovoljeno mejo. Tovrstni povzročitelji so bili odgovorni za šest smrti, 31 hudih telesnih poškodb in 96 lažjih telesnih poškodb. Letos je povprečna stopnja povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom znašala 1,17 promila. Vseh pet povzročiteljev z najvišjo stopnjo alkohola v krvi je imelo nad 1,8 promila, vsi so tudi umrli: – 2,01 promila, 51-letni motorist, pozitiven tudi na droge;

– 1,95 promila, 52-letni voznik e-skiroja, bil je tudi brez zaščitne čelade;

– 1,92 promila, 57-letni voznik osebnega avtomobila;

– 1,83 promila, 44-letni motorist;

– 1,82 promila, 66-letni voznik osebnega avtomobila.

Vozimo le trezni.