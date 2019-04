Alkohol začne delovati na živčevje in možgane takoj, ko nekaj popijemo

O žrtvah prometnih nesreč, ki jih povzroča alkohol, o politiki do alkohola na cesti, o ukrepih in njihovem spreminjanju, o odnosu družbe do te problematike ... nocoj v 24ur Fokus.

Med drugimi se je z novinarko Majo Sodja pogovarjal predstojnik Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo doc. dr. Blaž Koritnik. "Alkohol ima veliko učinkov na naše možgane in seveda na to, kako se obnašamo v raznih situacijah, kot je recimo vožnja. Vemo, da že na molekulskem nivoju alkohol deluje na različne dele v možganih. Na dele, ki delujejo pri tvorbi spominov, na dele, ki sodelujejo pri koordinaciji. Alkohol se obnaša drugače kot druge droge ali zdravila, ker se ne veže na eno določeno mesto v molekuli, ampak se kaže v različnih delih živčevja."

Ravno zato so vplivi, ki jim ima alkohol na vožnjo, številni. Povedano drugače: alkohol vpliva na vse možganske funkcije, ki nam omogočajo normalno delovanje. Alkohol te funkcije oslabi, naša sposobnost normalnega delovanja je slabša, poudarja Koritnik. "Tista najbolj enostavna je spodobnost reakcij. Se pravi, počasnejši smo pri tem, ko zaviramo, ko zaznavamo premikajoč predmet. Še bolj pomembne so kompleksne možganske funckije, kot je sposobnost odločanja, uvod v kompleksne situacije. In bolj kot je situacija v prometu kompleksna, nepredvidljiva, bolj so te funkcije pomembne in bolj so z alkoholom motene.

Alkohol zagotovo ne vpliva na vse ljudi enako, a dejstvo je, da vpliva čisto na vse. "Ne glede na to, kako težki smo, katerega spola smo, koliko smo stari, koliko imamo izkušenj s pijančevanjem, vedno bo alkohol zmanjšal naše vozniške sposobnosti."

"Če se pogovarjamo o nekih biokemičnih procesih, se ne dogajajo tako, da se do neke stopnje nič ne zgodi, od neke meje naprej pa se začne dogajat. To je samo družbeni kompromis, da določimo mejo, ki je nevarna. Če gledamo pa s stališča delovanja možganov in vpliva alkohola na živčevje, potem je pa ta vpliv vezan. Začne se takrat, ko popijemo prvo pijačo. In se potem nadaljuje, stopnjuje. Prvi učinki se pa pokažejo že takoj, ko nekaj popijemo."

