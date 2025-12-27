Decembrska praznovanja: miti in resnice o alkoholu

Slovenija sodi med tako imenovane "mokre kulture", za katere je značilen zelo sprejemljiv odnos do pitja alkohola. Ta se kaže tudi v temu, da pogosto iščemo razloge za pitje alkohola ("za dobro voljo", "v družbi", "za zdravje"...), kljub temu, da ima pitje alkoholnih pijač lahko mnoge negativne posledice, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Za "mokro kulturo" je poleg sprejemajočega odnosa do pitja in opijanja značilno tudi prenašanje pivskih navad iz roda v rod. To pogosto omogočajo različna napačna prepričanja, ki krožijo med ljudmi in širijo napačne informacije o morebitnih koristih pitja. Danes namreč velja, da je vsako pitje alkohola tvegano in da zdrava meja pitja ne obstaja.

S pitjem alkohola je povezanih vsaj sedem vrst raka

Svetovna zdravstvena organizacija pitje alkoholnih pijač uvršča med ključne dejavnike tveganja za prezgodnjo umrljivost in breme bolezni, saj je povezano z več kot 200 vrstami obolenj in poškodb. Poleg tega je Mednarodna agencija za raziskovanje raka uvrstila alkoholne pijače v prvo skupino rakotvornih snovi, kar pomeni, da obstajajo prepričljivi dokazi o rakotvornem učinku alkohola pri ljudeh. S pitjem alkohola je povezanih vsaj sedem vrst raka, to so rak debelega črevesa in danke, požiralnika, jeter, ust, žrela, grla in raka dojke pri ženskah. V Sloveniji je letno približno 600 novih primerov raka neposredno povezanih s pitjem alkohola.

Pitje alkohola je v Sloveniji na splošno zelo razširjeno, o čemer priča tudi podatek, da sodimo v vrh držav z najvišjo registrirano porabo čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več. FOTO: Shutterstock

Posledice pitja alkohola

Posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola so poleg bolezni, poškodb in prezgodnje umrljivosti tudi slabše počutje, moten spanec, slabši medosebni odnosi, prometne nezgode, nasilje, konflikti in težave v duševnem zdravju, med mladimi pa so pogoste tudi zastrupitve z alkoholom. Na NIJZ so v letu 2024 med otroki in mladostniki ter mladimi odraslimi zabeležili kar 122 hospitalizacij zaradi zastrupitve z alkoholom (19 med 7-14 letniki, 84 med 15-19 letniki in 19 med 20-24 letniki). Pomembno je vedeti, da so zastrupitve z alkoholom ob mrzlem vremenu lahko še bolj nevarne. Zaradi alkohola namreč naše telo toploto izgublja hitreje kot običajno. Ob veselem decembru slišimo vrsto prepričanj, modrosti in nasvetov o koristnem pitju alkohola, ki seveda ne držijo, pravijo na NIJZ. Zato so pripravili videoposnetke, na katerih razbijajo šest najpogostejših mitov o alkoholu.

Mit 1: Mlade je treba naučiti piti, najbolje doma. Ne drži!

Mnogi starši verjamejo, da bodo mladostnika zaščitili pred pitjem alkohola, če mu bodo omogočili t. i. "varna" prva srečanja z alkoholom doma, pod nadzorom odraslih. Prepričani so, da se bo otrok s tem izognil preizkušanju in opijanju v neznanih, manj nadzorovanih okoliščinah. Vendar raziskave kažejo, da tak pristop ne deluje in ni varen. S ponujanjem alkohola doma smo mladostniku sporočili, da je pitje zanj povsem v redu in da ga dovolimo. Posledično ti mladostniki v družbi vrstnikov pijejo več in pogosteje, saj so tudi doma prejeli sporočilo, da je to sprejemljivo. Namesto ponujanja alkohola s svojim mladostnikom odprite pogovor o pitju alkoholnih pijač in spodbudite kritičen razmislek. Ne pozabite tudi na to, da ste sami pomemben zgled odnosa do alkohola.

Mit 2: Alkohol nas v mrazu (p)ogreje. Ne drži!

Ko pijemo alkohol, se krvne žile pod kožo razširijo, kar nam daje občutek toplote. A to je le kratkotrajen občutek, saj se z razširitvijo žil poveča površina za izmenjavo z okoljem, toplota iz našega telesa se hitreje izgublja, naše telo pa se hladi. Kombinacija pitja alkohola in hladnega vremena je lahko tudi smrtno nevarna. Ne alkohol, pogreje nas lahko že prijetna telesna dejavnost, mogoče je to ples, tek ali preprosto sprehod v naravi.

Mit 3: Brez penine ni praznovanja. Ne drži!

Še posebej v prazničnem času se ljudje želijo sprostiti, družiti in se zabavati. Alkohol vidijo kot nekaj, ki jim bo pri tem pomagalo in jim dalo energijo. A to je past. Alkohol upočasni delovanje naših možganov in živcev, najprej zavre sposobnost socialne kontrole, upočasni miselne sposobnosti, presojo in motoriko. Alkohol pogosto pokvari zabavo ne samo osebi, ki pije, temveč tudi njegovim bližnjim. Bi lahko praznične dni izkoristili za novosti in namesto penine poiskali druge možnosti nazdravljanja in prazničnih ritualov?

Mit 4: Nazdravljamo samo z alkoholom. Ne drži!

Alkoholu ljudje pogosto pripisujemo zdravilne učinke. Vsi poznamo napev Kolkor kapljic, tolko let... Vendar alkohol in zdravje ne gresta skupaj. V preteklosti so raziskovalci sicer ugotavljali nekatere pozitivne učinke alkohola na zdravje, ki pa so jih številne novejše, metodološko primernejše, raziskave ovrgle. Danes vemo, da se alkohol povezuje z več kot 200 boleznimi in bolezenskimi stanji. V prazničnih dneh zato raje nazdravimo življenju in namesto z alkoholom, nazdravimo s človekom!

Mit 5: Tudi otroci naj se zabavajo, z otroško penino seveda. Ne drži!

Dostopnost in popularnost brezalkoholnih različic alkoholnih pijač v Evropi naraščata, pogosto jih starši dovolijo tudi otrokom in mladostnikom. Brezalkoholne različice so res brez alkohola in so s tega vidika varne. A pozor, te pijače posnemajo okus in videz svoje alkoholne različice. S tem, ko jih ponujamo otrokom in mladostnikom, jih navajamo na okus in vonj alkoholnih pijač in sporočamo, da sta zabava in alkohol povezana. Brezalkoholne različice so alkoholnim podobne tudi po videzu, tako da z njimi otroke izpostavljamo ne le oglaševanju brezalkoholnih, temveč tudi oglaševanju alkoholnih pijač, kar lahko vodi v pitje pri nižji starosti in v več pitja.

Mit 6: 0,3 žganja koristi pri prehladu. Ne drži!

Ta trditev ne drži. Alkohol je strup, ki moti delovanje celic v telesu in lahko povzroči tudi raka. Pitje alkohola, slabi delovanje imunskega sistema in vpliva na vrsto organov, s čimer se poveča tveganje za virusno okužbo, njeno resnost in okrevanje. Ne z alkoholom, temveč s pestrimi obroki, dovolj spanja in gibanja bomo bolje poskrbeli za naš imunski sistem.

Kaj lahko naredim in kje lahko prejmem podporo?