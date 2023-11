Alkoholne ključavnice: če si pil, ne boš vozil

Število prometnih nesreč, ki so jih povzročili pijani vozniki, je bilo letos do konca septembra za slabo desetino nižje kot v istem obdobju lani, umrlo je 15 ljudi manj. Pa vendar je žrtev še vedno preveč. Kot enega od učinkovitih načinov za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola se znova omenja tako imenovane alkoholne ključavnice, ki voznikom pod vplivom alkohola blokirajo vžig motorja.

icon-expand Alkoholna ključavnica FOTO: Shutterstock

Policisti pred martinovim začenjajo novo preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, ki bo trajala do nedelje. Statistika je sicer letos bolj prizanesljiva kot lani. Do konca septembra namreč beležimo 8,5 odstotka manj prometnih nesreč, 11,8 odstotka manj smrti, 13,4 odstotka manj hudih telesnih poškodb in osem odstotkov manj lažjih telesnih poškodb zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v primerjavi z enakim obdobjem lani, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP). Prevedeno v absolutne številke to pomeni: 15 umrlih manj, 97 manj težko poškodovanih in 438 manj oseb z lažjimi poškodbami.

A žrtev je še vedno veliko, preveč. AVP in Policija zato pozivata: "Že prvi popit kozarec alkoholne pijače vpliva na zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodite odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola in drog odpovejte!"

Povprečna stopnja alkoholiziranosti je letos v smrtnih prometnih nesrečah znašala 1,14 promila. Vzroki za smrtne prometne nesreče alkoholiziranih povzročiteljev so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer in nepravilno prehitevanje, so zapisali na AVP.

Kot enega od učinkovitih načinov za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola se pogosto omenja tako imenovane alkoholne ključavnice, ki voznikom pod vplivom alkohola blokirajo vžig motorja. Pristojni tehtajo njihovo uporabo kot dopolnilni prekrškovni ukrep oz. rehabilitacijski program za osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola. "Navedeno predvidevata tudi Evropska uredba o splošni varnosti vozil, ki določa, da morajo biti od 6. julija 2022 vsi novi tipi vozil, od 7. julija 2024 pa vsa nova vozila na evropskem trgu opremljena z naprednimi varnostnimi sistemi, med katere sodi tudi tehnična predpriprava za namestitev blokirne naprave (alkoholne ključavnice) za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola ter Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030," še dodajo na AVP. Javnost je temu naklonjena, rezultate raziskave, ki jo je AVP sicer naročila že pred dvema letoma, povzema vršilka dolžnosti direktorice agencije Simona Felser. "Namestitev alkoholnih ključavnic kot ukrep za voznike, ki so že vozili pod vplivom alkohola, podpira dobre tri četrtine javnosti, namestitev alkoholnih ključavnic za poklicne voznike (prevozi potnikov, otrok) pa kar 88,6 odstotka," je povedala.