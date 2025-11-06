'Vsem, ki delamo na prometni varnosti, je to velika klofuta v obraz'

Odločitev ustavnega sodišča, po kateri samo preizkus z alkotestom, četudi voznik pozitiven rezultat prizna, ni več dovolj za dokazovanje prekrška, vse, ki delajo na preventivnem področju, predvsem pa policijo postavlja pred novo preizkušnjo, meni direktor Zavoda Vozim David Razboršek. Skrbijo ga tako prehodno obdobje kot nadaljnje rešitve.

Direktor Zavoda Vozim David Razboršek je vse skupaj opisal kot skrb zbujajoče in se vprašal o moči pravnikov in odvetnikov, ki je lahko tudi na škodo vseh udeležencev v prometu. FOTO: PU Novo mesto icon-expand

"Vsem nam, ki delamo na prometni varnosti ter na področju zmanjšanja števila voženj pod vplivom alkohola in posledic, je to ena velika klofuta v obraz," je odločitev ustavnega sodišča komentiral Razboršek. Najprej ga skrbi prehodno obdobje, v katerem bo policija delala po trenutni zakonodaji. Ustavno sodišče je namreč DZ naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost drugega odstavka 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa odpraviti v letu dni. Kot je dejal Razboršek, se boji, da lahko v prehodnem obdobju pride do drugih praks. "Prva velika skrb je, kako urediti prehodno obdobje enega leta, da ne bodo prvo- in drugostopenjska sodišča začela kakorkoli razsojati v smeri, v kateri bi lahko ljudem, ki ogrožajo sebe in druge, dobesedno dajali lep odpustek," je opozoril. Nadalje pa je izrazil zaskrbljenost glede ureditve stanja po prehodnem obdobju in glede učinkovitosti etilometrov za preverjanje alkoholiziranosti udeležencev v prometu namesto zdaj uveljavljenega preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oziroma alkotestom, ki sicer ni merilna naprava, temveč manj zanesljivo sredstvo za hitro ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. "Pri alkoholu imamo v prometu sedaj sistem, ko smo relativno enostavno zadeve preizkušali, danes pa to vse nas in predvsem policijo postavlja pred drugo preizkušnjo, kako izvesti veliko število preizkusov," je dejal.

Na policiji bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov

Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemur zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi napotuje ustavno sodišče, bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov, so v sredo pojasnili na Policiji. Razboršek upa, da bodo šli pravočasno v nakup, hkrati pa ga skrbi, da bo morebiti na koncu stanje slabše zaradi težjega testiranja, preizkušanja in nadziranja udeležencev v prometu. Vse skupaj je opisal kot skrb zbujajoče in se vprašal o moči pravnikov in odvetnikov, ki je lahko tudi na škodo vseh udeležencev v prometu. Ob tem je opozoril na visoko prisotnost alkohola v prometnih nesrečah, ki se mu v porastu pridružujejo tudi druge psihoaktivne snovi. Poudaril je pomen preventive. "Super je, da imamo preventivo, je zelo pomembna. Korenček je pomemben, ampak če pa tudi palica, sploh pri velikem številu povratnikov, ne deluje in se zlomi, še preden zamahnemo z njo, potem imamo pa res veliko težavo," je še dejal pred začetkom današnjega regijskega posveta iniciative Heroji furajo v pižamah v Šolskem centru Celje. Na posvetu na temo prometne varnosti in rabe alkohola med mladimi je sodelovalo okoli 80 dijakov Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje ter predstavniki različnih strok in lokalni odločevalci. Po rotacijskem izobraževalnem modelu so se mladi pogovarjali z različnimi strokovnjaki in sodelovali na praktičnih delavnicah, med drugim na simulatorju vožnje pod vplivom alkohola, pri temeljnih postopkih oživljanja, seznanjali pa se tudi s postopki intervencij ob prometnih nesrečah.

Izboljšanje javnega prevoza

Na koncu posveta so podali predloge za izboljšanje prometne varnosti in za omejevanje dostopnosti mladostnikov do alkohola in drugih psihoaktivnih snovi ter z njimi seznanili predstavnika celjske občine. Čez nekaj mesecev pa bodo organizatorji posveta tudi preverili stanje glede uresničevanja predlogov mladih, je povedala Leonida Pevec iz Zavoda VOZIM. Med drugim predlagajo izboljšanje javnega prevoza, med drugim, da bi ob večjih dogodkih povečali razpoložljivost teh prevozov. Predlagajo tudi organizacijo zabav in dogodkov brez alkohola ter organizacijo področnih izobraževanj z inovativnimi metodami.

Po podatkih NIJZ je predvsem alarmanten delež vseh prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, v nekaterih občinah Zgornje Savinjske doline. FOTO: Shutterstock icon-expand

Pri približno polovici nesreč je prisoten alkohol