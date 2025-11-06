Svetli način
Slovenija

'Vsem, ki delamo na prometni varnosti, je to velika klofuta v obraz'

Celje, 06. 11. 2025 16.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
27

Odločitev ustavnega sodišča, po kateri samo preizkus z alkotestom, četudi voznik pozitiven rezultat prizna, ni več dovolj za dokazovanje prekrška, vse, ki delajo na preventivnem področju, predvsem pa policijo postavlja pred novo preizkušnjo, meni direktor Zavoda Vozim David Razboršek. Skrbijo ga tako prehodno obdobje kot nadaljnje rešitve.

Direktor Zavoda Vozim David Razboršek je vse skupaj opisal kot skrb zbujajoče in se vprašal o moči pravnikov in odvetnikov, ki je lahko tudi na škodo vseh udeležencev v prometu.
Direktor Zavoda Vozim David Razboršek je vse skupaj opisal kot skrb zbujajoče in se vprašal o moči pravnikov in odvetnikov, ki je lahko tudi na škodo vseh udeležencev v prometu.

"Vsem nam, ki delamo na prometni varnosti ter na področju zmanjšanja števila voženj pod vplivom alkohola in posledic, je to ena velika klofuta v obraz," je odločitev ustavnega sodišča komentiral Razboršek.

Najprej ga skrbi prehodno obdobje, v katerem bo policija delala po trenutni zakonodaji. Ustavno sodišče je namreč DZ naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost drugega odstavka 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa odpraviti v letu dni.

Kot je dejal Razboršek, se boji, da lahko v prehodnem obdobju pride do drugih praks. "Prva velika skrb je, kako urediti prehodno obdobje enega leta, da ne bodo prvo- in drugostopenjska sodišča začela kakorkoli razsojati v smeri, v kateri bi lahko ljudem, ki ogrožajo sebe in druge, dobesedno dajali lep odpustek," je opozoril.

Nadalje pa je izrazil zaskrbljenost glede ureditve stanja po prehodnem obdobju in glede učinkovitosti etilometrov za preverjanje alkoholiziranosti udeležencev v prometu namesto zdaj uveljavljenega preizkusa alkoholiziranosti z indikatorjem oziroma alkotestom, ki sicer ni merilna naprava, temveč manj zanesljivo sredstvo za hitro ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku.

"Pri alkoholu imamo v prometu sedaj sistem, ko smo relativno enostavno zadeve preizkušali, danes pa to vse nas in predvsem policijo postavlja pred drugo preizkušnjo, kako izvesti veliko število preizkusov," je dejal.

Na policiji bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov

Policija ima trenutno v uporabi 20 etilometrov. Če bi želela sproti in učinkovito preverjati alkoholiziranost voznikov s temi napravami, k čemur zaradi večje zanesljivosti od navadnih alkotestov v zadnji odločbi napotuje ustavno sodišče, bi dodatno potrebovali med 100 in 150 etilometrov, so v sredo pojasnili na Policiji.

Razboršek upa, da bodo šli pravočasno v nakup, hkrati pa ga skrbi, da bo morebiti na koncu stanje slabše zaradi težjega testiranja, preizkušanja in nadziranja udeležencev v prometu.

Vse skupaj je opisal kot skrb zbujajoče in se vprašal o moči pravnikov in odvetnikov, ki je lahko tudi na škodo vseh udeležencev v prometu. Ob tem je opozoril na visoko prisotnost alkohola v prometnih nesrečah, ki se mu v porastu pridružujejo tudi druge psihoaktivne snovi.

Poudaril je pomen preventive. "Super je, da imamo preventivo, je zelo pomembna. Korenček je pomemben, ampak če pa tudi palica, sploh pri velikem številu povratnikov, ne deluje in se zlomi, še preden zamahnemo z njo, potem imamo pa res veliko težavo," je še dejal pred začetkom današnjega regijskega posveta iniciative Heroji furajo v pižamah v Šolskem centru Celje.

Na posvetu na temo prometne varnosti in rabe alkohola med mladimi je sodelovalo okoli 80 dijakov Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje ter predstavniki različnih strok in lokalni odločevalci. Po rotacijskem izobraževalnem modelu so se mladi pogovarjali z različnimi strokovnjaki in sodelovali na praktičnih delavnicah, med drugim na simulatorju vožnje pod vplivom alkohola, pri temeljnih postopkih oživljanja, seznanjali pa se tudi s postopki intervencij ob prometnih nesrečah.

Izboljšanje javnega prevoza

Na koncu posveta so podali predloge za izboljšanje prometne varnosti in za omejevanje dostopnosti mladostnikov do alkohola in drugih psihoaktivnih snovi ter z njimi seznanili predstavnika celjske občine. Čez nekaj mesecev pa bodo organizatorji posveta tudi preverili stanje glede uresničevanja predlogov mladih, je povedala Leonida Pevec iz Zavoda VOZIM.

Med drugim predlagajo izboljšanje javnega prevoza, med drugim, da bi ob večjih dogodkih povečali razpoložljivost teh prevozov. Predlagajo tudi organizacijo zabav in dogodkov brez alkohola ter organizacijo področnih izobraževanj z inovativnimi metodami.

Po podatkih NIJZ je predvsem alarmanten delež vseh prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, v nekaterih občinah Zgornje Savinjske doline.
Po podatkih NIJZ je predvsem alarmanten delež vseh prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, v nekaterih občinah Zgornje Savinjske doline.

Pri približno polovici nesreč je prisoten alkohol

Medtem podatki za območje Policijske uprave (PU) Celje za letos kažejo poslabšanje prometne varnosti. Letos je v 21 prometnih nesrečah umrlo 25 ljudi, pri približno polovici nesreč je bil prisoten alkohol. V celotnem lanskem letu pa je v prometnih nesrečah na območju PU Celje umrlo pet oseb, so za STA sporočili s PU Celje. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so še vedno neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, kjer je kriva uporaba mobilnega telefona med vožnjo, neupoštevanje pravil prednosti in neustrezna varnostna razdalja.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavljenih danes na posvetu, je predvsem alarmanten delež vseh prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, v nekaterih občinah Zgornje Savinjske doline. Ta je najvišji v Ljubnem ob Savinji (39-odstoten), sledijo Rečica ob Savinji (23,5), Tabor (18,6), Gornji Grad (17,8) in Nazarje (16,6). Povprečje za Slovenijo je 8,4-odstotni delež, v celjski občini pa je ta delež 8,1-odstoten.

ALKOTEST ALKOHOL PROMET
Naslednji članek

Mesec: Predlog Šutarjevega zakona bi zaščitil mladoletne mame in otroke

Naslednji članek

Na odboru zelena luč študentskemu zakonu: višje subvencije, dvig urne postavke

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Umbrela
06. 11. 2025 18.44
+1
Tako ali tako je vseeno , kje so vsi tisti politiki , ki so napihali kar precej pa delali sranje po cestah med njimi tudi precej vidni funkcionarji pa tudi policaji nikoli nihče ni bil kaznovan ali pa s smećnimi kaznimi , navadnega človeka pa udri...
ODGOVORI
1 0
matjaz mravlak
06. 11. 2025 18.41
-2
pred 5 letim so mi vzeli izpit in takrat se nisem strinjal z rezultatom a sedaj imam v dobrem 18 pik ali mi boste povrnili vse stroske z avtosolo !!
ODGOVORI
0 2
murate
06. 11. 2025 18.25
-4
Policijoti tako vi kot vaši predniki ste vedno zlorabljali svoj položaj nad šibkejšim.
ODGOVORI
2 6
25.maj
06. 11. 2025 18.41
+1
policjoti so tu, da lovijo take ku si ti
ODGOVORI
1 0
Animal_Pump
06. 11. 2025 18.23
+2
Če pa kaj sovražim...so pa to pijandure za volanom. Če bi blo pomoje...bi bile kazni Kitajske. Upam, da tisti sistem sem pride.
ODGOVORI
3 1
Hitri Zigi 78
06. 11. 2025 18.20
-4
Varnost ni samo alkohol in prehitra vožnja je treba pogledat tudi prepočasno vožnjo psihične sposobnosti voznikov in za vse preizkus varne vožnje
ODGOVORI
1 5
ZigaZois
06. 11. 2025 18.19
+0
Saj so vedeli, da so napravice neprecizne in so vseeno ljudi pošiljali pred sodnike z izsiljenim priznanjem krivde. Vsak, ki je priznal krivdo, ker je vedel, da je pil je bil obsojen glede na rezultat nezanesljive naprave. Lahko je bil rezultat v njegovo korist nižji od dejanskega a obstaja tudi možnost, da je pokazalo več, kot je dejansko bilo. Posledice pa niso tako nedolžne. Zato ne napadajte ustavnih sodnikov in raje poskrbite za zakonite meritve. Kako bi bilo, če bi vam mesar vagal zrezke na roki namesto na tehtnici?
ODGOVORI
3 3
zrela hruška
06. 11. 2025 18.18
+1
visokogorski smučarji lahko ste veseli, ker bo v bodoče en preizkus alkoholiziranosti lahko trajal tudi do dva dni!!?? 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
determinanta
06. 11. 2025 18.16
+2
Tudi sam kdaj pa kdaj rad kaj spijem... ampak če voziš ne pij! Sploh pa je žalost, da policija mariskdaj opravi svoje delo, nato pa ga sodišče zavrže in pijančke spusti nazaj na cesto
ODGOVORI
3 1
razgledanec
06. 11. 2025 18.16
+1
Stvar je cisto enostauna zakaj mora imeti auto naprimer moznost jiti vec kot 150 nerabi ker se prinas nikjer nemores vozit tako hitro v avte vstavit napravo za pihat in to je to vse se da ce se hoce ampak to ni interes
ODGOVORI
2 1
kranjski janezz
06. 11. 2025 18.14
+1
Ponorela birokracija na vseh podrocjih..glavno,da podkupovalnik ni problem..
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
06. 11. 2025 18.14
+4
Bo treba etilometre nakupiti namesto dragih policijskih avtov!
ODGOVORI
5 1
Sixten Malmerfelt
06. 11. 2025 18.13
+3
Ta zavod samo pobira proračunski denar! Poglejte na Erarju, koliko milijonov pobere!
ODGOVORI
3 0
2fast4
06. 11. 2025 18.10
+5
Ustavne sodnike na teren... Bojeci iz pisarn, kateri se bojijo lastne sence 💩
ODGOVORI
5 0
Svobodna Slovenija
06. 11. 2025 18.09
+6
Kdo bo plačal nezakonite od -vzeme vozniških dovoljenj
ODGOVORI
7 1
neobremenjen_
06. 11. 2025 18.08
potem je pa najbolje, da je poleg še medicinska enota za pregled krvi, kjer se bo atrošek pri pozitivnem rezultatu avtomatično prenesel na voznika.
ODGOVORI
0 0
marmilan
06. 11. 2025 18.05
-1
prav je tako. Pijanec naj odgovarja za vožnjo pod vplivom alkohola. Ampak vse v en koš dajati pa je neumno.
ODGOVORI
1 2
marmilan
06. 11. 2025 18.07
+0
saj policisti drugo itak ne znajo, kot za grmovjem čakati z laserjem in z alkitestom pomemɓno je preiskovanje kaznivih dejanj!!!
ODGOVORI
3 3
neobremenjen_
06. 11. 2025 18.11
+2
vožnja pod vplivom nedocoljenih substanc JE KAZNJIVO dejanje, če je doza dovolj velika.
ODGOVORI
2 0
Akuster
06. 11. 2025 18.28
+1
Policija je isto, kot tekoči trak, nekateri policisti so za kazniva dejanja, nekateri za promet, nekateri za mešanje megle... In logično je, da vidiš večinoma samo tiste, ki so določeni za promet.
ODGOVORI
1 0
25.maj
06. 11. 2025 18.42
če si pijan si v istem košu
ODGOVORI
0 0
devlon
06. 11. 2025 17.55
+0
zakaj tu nimamo referenduma za 0.0? Aja..ker je prevec pijandur.. Uporablja se oksimoron, 'kultura' pitja
ODGOVORI
2 2
Cobra007
06. 11. 2025 17.54
+1
Narobe svet, kam pelje vse to!? 😳
ODGOVORI
2 1
Important notice
06. 11. 2025 17.31
+6
še več pijandur bo za volani.
ODGOVORI
8 2
zmerni pesimist
06. 11. 2025 17.19
+5
Vse tam na US takoj testirat na alkohol in drogo
ODGOVORI
6 1
