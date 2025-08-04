Allianz in Janja Garnbret združila moči v dobro mladih

icon-expand

S podporo slovenskim olimpijcem in promocijo športnih vrednot zavarovalnica Allianz v Sloveniji dodatno utrjuje svojo podobo blagovne znamke, ki ji je mar za skupnost in zdrav način življenja. To potrjuje tudi sodelovanje z najuspešnejšo slovensko olimpijko, plezalko Janjo Garnbret, ki je že dve leti ambasadorka Allianza, s ciljem, da s skupnimi močmi širita športni duh in navdihujeta druge za aktivno življenje. Avgusta 2025 bosta zavarovalnica Allianz in Janja Garnbret kot nadaljevanje sodelovanja organizirala edinstven 24-urni plezalni maraton v Plezalnem centru Slovenska Bistrica. Dogodek bo združil športne navdušence in tiste, ki želijo s projektom Botrstvo v športu podpreti mlade talente iz socialno ogroženih okolij. Med izzivom bo Janja poskušala preplezati 100 različnih smeri, vsaka uspešno preplezana smer pa bo prispevala k donaciji v humanitarni sklad.

"Z Janjo si delimo iste vrednote – predanost, vztrajnost in željo po ustvarjanju pozitivnih sprememb v družbi. Plezanje je eden najbolj priljubljenih športov v Sloveniji in simbolizira premikanje meja – proti vrhu. Janja to odlično uteleša, plezanje z njo pa bo za vsakega udeleženca posebno doživetje. Ko bo Janja preplezala vseh 100 smeri, bo Allianz v humanitarni sklad doniral 35.000 evrov," je dejala Marijana Jakovac, predsednica uprave zavarovalnice Allianz za Hrvaško in Slovenijo. Janja Garnbret je dodala: "Ta maraton ni le športni izziv, temveč priložnost, da se skupnost združi za dober namen. Veselim se, da bomo plezali skupaj in pokazali, kako lahko šport spreminja življenja." Allianz vabi vse zainteresirane, da se pridružijo temu edinstvenemu dogodku – kot plezalci, gledalci ali navijači na kraju samem ali prek prenosa. Vstopnice so na voljo na portalu eventim.si, ves izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene. Več informacij o 24-urnem plezalnem maratonu z Janjo Garnbret je na voljo na uradni spletni strani Plezalnega centra Slovenska Bistrica.

Allianz kot gonilna sila pozitivnih sprememb v družbi

Sodelovanje z Janjo Garnbret dodatno potrjuje poslanstvo družbe Allianz, da postane gonilna sila skupnosti in promotor pozitivnih družbenih sprememb. Kot globalni partner Olimpijskega in Paralimpijskega gibanja se Allianz močno identificira z vrednotami, kot so podpora mladim, vključenost, odpornost in spodbujanje gibanja. Njihova strateška globalna pobuda MoveNow odraža to zavezo, katere glavni cilj je spodbujati mlade k aktivnejšemu življenjskemu slogu in podpirati njihov razvoj skozi šport in telesno dejavnost. MoveNow je več kot le projekt – je globalno gibanje, ki spodbuja vključenost, enakost in zdravje, s poudarkom na ustvarjanju dolgoročnih pozitivnih sprememb v skupnostih po vsem svetu. Posebna pozornost je namenjena vključevanju gibalno oviranih otrok, kar dodatno krepi sporočilo o pomenu enakih možnosti za vse. MoveNow navdihuje mlade, da raziščejo svoj potencial, pridobijo samozavest in razvijejo zdrave navade, ki jim bodo koristile vse življenje.

Krepitev blagovne znamke na slovenskem trgu