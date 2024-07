'Allstarke' in 19 let staro cestno kolo: kako je Slovenka osvojila Hrvaško

Pred kratkim ji je kot edini ženski v Sloveniji uspelo osvojiti 4 Corners of Croatia (4CC). Brevet 1400 km, organizirana ekstremno dolga kolesarska vožnja, ki jo je treba prevoziti znotraj kvalifikacijskega časa 121 ur, pelje čez celo Hrvaško in hkrati objame BiH. Kolesarji v tej disciplini se imenujejo randonnerji in imajo na točno določeni trasi več kontrolnih točk, na katere morajo priti znotraj določenega časa. Vožnja je tudi certificirana.

Gorenjka Tina Žarki se je s športom začela aktivno ukvarjati pri 30 letih, ko si je kupila prve športne copate. Če je na začetku pretekla pet kilometrov, je 12 let pozneje že dvakrat pretekla Ultramaraton Celje Logarska dolina (75 kilometrov). " Ko sem si leta 2019 med tekom zlomila gleženj – trojni zlom z izpahom – sem se po rehabilitaciji bolj posvetila kolesarstvu, saj je bilo teči po zlomu veliko težje. Od začetnih 90 kilometrov, ki sem jih prekolesarila po zlomu, sem v roku petih let ponesla kolesarstvo v ultra vode in uspela doseči to, kar je marsikomu nerazumljivo ," pripoveduje.

Tina Žarki, mamica, športna maserka in športnica, se redno udeležuje dirk in brevetov, za svojo dušo pa rada odpelje tudi Adolgo razdaljo. Zadnja je bila od njenega doma (Šenčur pri Kranju) do Savudrije, odkoder se je po dveh dneh podala na pot proti domu.

Da se je fizično pripravila na podvig, se je veliko vozila s kolesom, če se je le dalo, je razdalje namesto z avtomobilom opravila s kolesom, pomagalo je tudi to, da redno organizira kolesarske izlete, t. i. Kolesarske zmenkarije. "Zdrava prehrana, veliko gibanja in pozitivne misli so moj recept za uspeh," pravi.

"Ker sem obkrožila Slovenijo in Bosno, je bila moja želja, da prevozim tudi Hrvaško in tako sem našla izziv, ki mi je bil pisan na kožo. 4CC s startom v Iloku (na meji Hrvaška/Srbija) in ciljem v Molunatu (na meji Hrvaška/Črna gora) je bil točno to, kar sem iskala ," pojasni razlog, zakaj se je odločila sodelovati.

Že leta 2022 se je prijavila na Dirko okoli Slovenije 1000.si in jo prevozila kot prva in edina ženska do danes v popolni samooskrbi v 77 urah. Leta 2023 se je prijavila na Dirko okoli BiH, imenovano B-hard. 1200 kilometrov je prekolesarila kot generalno edina predstavnica iz Slovenija in je bila na štartu z najboljšim ultra kolesarjem na svetu Christopherjem Strasserjem.

"Zdi se mi, da se mi po žilah pretaka ekstremna kri, saj sem rojena za te vrste vožnje in v njih neskončno uživam. So pa tako psihično kot fizično zelo naporne in brez predpriprav je to skoraj nemogoče osvojiti. Telo zahteva, da ga pripraviš, še bolj pa glava, za katero verjamem, da je glavni motor telesa ," pripoveduje.

Komaj je čakala, da se odpravi na pot, jo je pa že pred tem čakala kar lepa potovalna avantura, saj je morala priti od doma do Iloka. " Na pot sem se odpravila ob 4.50 in v Ilok prišla ob 22. uri. Štirje vlaki in en avtobus, ki me je pripeljal do Vukovarja, od koder sem se s kolesom odpravila do Iloka, saj za nadaljnjih 40 kilometrov ni bilo nobenega prevoza. Na hitro sem poklepetala s kolesarskimi kolegi o progi in se odpravila spat. Štart smo imeli ob 5. uri zjutraj naslednji dan ," se spominja.

"Prvi del trase je bil zelo ravninski in vetroven, nora vročina, ki je trajala do dežja. Ta jo je malce omilil," pripoveduje. Prvi dan je vozila vse do Zagreba, brez postanka, 470 kilometrov. "Ker je pravilo, da smo povsem samooskrbni, sem si prenočišče našla na poti kar preko telefona, pila in jedla pa sem na bencinskih črpalkah."

Drugi dan vožnje je bil veliko bolj naporen kot prvi. Od Zagreba mimo Karlovca in Delnic čez Gorski kotar in Učko, vse do Savudrije. 325 kilometrov in 4000 višinskih metrov. Spala je malo pred Savudrijo, kamor je prišla ob polnoči in se po parih urah počitka odpravila do kontrolne točke. Tretji dan zopet Učka, pa vse tja do Senja, mimo Opatije. "Zdi se mi, da sem celo pot bežala pred dežjem, saj so bili oblaki ves čas za mano. V Senju sem zašla v naliv, ki je trajal več kot pol dneva. Tam sem se najedla, malo odpočila in se ponoči veselo v dežju podala na pot proti Karlobagu, mimo Paklenice in Posedarja do Dugopolja. Moja najtežja etapa. Od hudega naliva, ki me je spremljal vso noč pod Velebitom, do peklenske vročine in nikjer nobenega pitnika, kjer bi si lahko natočila vodo."

Zadnjih 150 kilometrov te etape je bila ena sama cesta, ob kateri je raslo grmovje. "Tega se spomnim. Kamor koli sem pogledala, so bili grmički in komaj sem čakala, da pridem do postelje in spočijem glavo, ne telo. Za mano je bilo 280 kilometrov in skoraj 4000 višinskih metrov. Potrebovala sem hrano, še bolj pa vodo. Telo se je obračalo skoraj na zadnje obrate."