Alojz Kovšca ostaja predsednik DS tudi za preostanek mandata.

Kovšca je v svoji predstavitvi postregel z nekaterimi statističnimi podatki o delu v času dosedanjega vodenja DS. V prvi polovici šestega mandata se je zvrstilo 30 rednih in 15 izrednih sej. Pri zakonodajnih iniciativah so bili po njegovih besedah precej uspešni, prav tako so uspeli z več kot polovico odložilnih vetov.

Med pobudami DS je izpostavil aktivno vlogo pri pobudi za ponovni zagon procesa vzpostavljanja pokrajin. Poudaril je tudi odlične odnose z DZ, tako na ravni predsednikov kot na ravni pristojnih služb, ter dobro obveščenost svetnic in svetnikov o dogajanju v DS.