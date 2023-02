Alpe Adria Green Fisu očita nespoštovanje zavez. Fis: Trajnost je naša prioriteta

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo obvestila o nespoštovanju trajnostnih in okoljevarstvenih zavez pri izvedbi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Pri mednarodni deskarski in smučarski zvezi so vnovič poudarili, da je trajnost povsem na vrhu seznama vsakršne organizacije.

Kamen spotike so za Alpe Adria Green (AAG) začasna parkirna mesta za potrebe prvenstva v bližini krožišča v Ratečah. Pri AAG trdijo, da so posegi v zavarovano vodovarstveno območje in ledeniško moreno nesprejemljivi ter v nasprotju z obljubami o trajnostni izvedbi tekmovanja. S problematiko se že ukvarjajo inšpekcijske službe in drugi pristojni organi. Pri AAG trdijo, da so navezali stike z organizatorji prvenstva in se skušali dogovoriti za sestanek z lokalnimi prebivalci ter predstavniki občine, da bi našli skupne rešitve. A kot še pišejo v sporočilu za javnost, dlje od obljub niso prišli. Pri tem dodajajo, da so prav zimski športi tisti, ki bi se morali najbolj zavedati posledic negativnega vpliva porušenega naravnega ravnovesja in podnebnih sprememb na izvajanje aktivnosti.

V pismu, naslovljenem na Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo (Fis), pri AAG trdijo, da so organizatorji v Planici zatajili na področju trajnosti, družbene odgovornosti in komunikacije. "Zdi se, da je zaveza za Zeleno Planico 2023 zgolj propagandne narave. Vedno bolj se kaže, da izpolnjuje zgolj namen reklame in nima vsebine. Trdno verjamemo, da bo Planica 2023 sledila smernicam in navodilom Fisa in da pri upravljanju prizorišč prvenstva ne boste zanemarili trajnosti ter varovanja okolja," so ob razložitvi problematike v pismu Fisu še zapisali v AAG. Že pred dnevi je generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič pojasnil, da po dogovoru z odvetniki ne more komentirati podrobnosti. Opozoril pa je, da občina ni poskrbela za parkirna mesta med SP, zato je bilo ukrepanje nujno.

icon-expand Tomaž Šušteršič FOTO: Miro Majcen