Alpe Adria Green zaradi komunalnega blata v Zalogu podala prijave

Kot so sporočili iz Alpe Adria Green (AAG), so prijavo poslali ljubljanski enoti Inšpektorata za okolje in prostor in ljubljanski enoti Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

"Od inšpekcij zahtevamo, da nemudoma ukrepajo, saj dvomimo, da ima to podjetje kakršno koli okoljevarstveno dovoljenje. Od Agencije RS za okolje pa smo z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja terjali, da nam posreduje okoljevarstveno dovoljenje ali kateri koli dopis, s katerim je temu podjetju dovoljeno odlaganje komunalnega blata," so pojasnili.

Ob tem so spomnili, da jih krajani Zaloga od aprila lani opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi mastnega črnega prahu v zraku in neznosnega smradu, ki ga povzroča podjetje ML Surovine. Njihova eko patrulja je na ta problem opozorila že lani, pa tudi letos v zvezi s prevozom na ilegalne deponije v Občino Postojna.