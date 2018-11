Alpina: Zimski vojaški škornji so ostali enaki prvotnemu prototipu

Škornje so v sodelovanju z Alpino in Slovensko vojsko sicer razvili pri Inštitutu Jožefa Stefana pod vodstvom Igorja Mekjavića med leti 2004 in 2007. Takrat je bil škorenj po besedah Mekjavića "med najboljšimi v Evropi, če ne na svetu". A že od leta 2007 na Inštitutu škornjev niso več testirali, kot morebitne razloge za pritožbe vojakov in razpadajoče čevlje pa Mekjavić navaja menjavo materiala v škornjih, neustrezni nadzor nad kakovostjo proizvodov ali neustrezno vzdrževanje, ki je pomemben dejavnik za opremo, posebej tisto, ki je potrebna za preživetje.

Na Inštitutu že vrsto let razvijajo modele telesa za testiranje in ovrednotenje oblačilnih sistemov ter izvajajo testiranja oblačilnih sistemov za številne ugledne institucije in podjetja, kot so Geox, Decathlon, Kimberly-Clark ter Inštitut za pomorsko medicino britanske vojne mornarice.

Alpina: Zimski škornji so ostali enaki prvotnemu prototipu

A pri Alpini sedaj trdijo, da so vsi modeli vojaških škornjev, ki jih izdelujejo za Slovensko vojsko, proizvedeni skladno z razpisnimi pogoji: "V procesu nabave repromateriala in same proizvodnje so izvedene vse, prav tako v razpisnih pogojih zahtevane kontrole kakovosti. V primeru, da se med kontrolo pojavijo odstopanja od zahtev, se takšne izdelke odstrani," so zapisali.

Zimski škornji so sicer po navedbah Alpine ostali enaki prvotnemu prototipu, spremenili so zgolj barvo. Do spremembe je prišlo le pri letnih škornjih, kjer so na zahtevo ministrstva za obrambo zamenjali zgornji del, in sicer iz zgolj platnenega zgornjega dela v bolj podloženega in dopolnjenega z membrano.

"Smo pa ravno v teh dneh dali v testiranje nov, še izboljšan model vojaškega škornja, za katerega verjamemo, da bo prav tako zadovoljil pričakovanja uporabnikov," so navedli v Alpini. Škorenj razvijajo v sodelovanju s Slovensko vojsko in podjetjem Sympatex, v tem tednu pa so predstavnike ministrstva za obrambo povabili na predstavitveni sestanek.

Alpina sicer že več kot desetletje sodeluje s Slovensko vojsko, za katero izdelujejo tako letne kot zimske modele obutve. Od leta 2005 do danes so za Slovensko vojsko izdelali 70.700 parov škornjev.