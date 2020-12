Ponekod na Gorenjskem več kot pol metra snega, nevarnost snežnih plazov

Brez elektrike ostalo 2200 odjemalcev

Zaradi težkega snega in obilnih padavin je ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Vzroki so podrta drevesa in drogovi ter pretrgane žice daljnovodov. Brez napajanja je bilo ob 8. uri 160 transformatorskih postaj in skupaj 2200 odjemalcev.

Na Bovškem je brez napajanja okolica Bovca, vključno s Trento in Logom pod Mangartom, na Tolminskem pa Bukovski vrh in Gorenja Trebuša ter del področja na Idrijskem. Na Goriškem je brez napajanja del Kanalskega, tudi Kal nad Kanalom. Na Ajdovskem so brez napetosti področje nad Črnim Vrhom, Predmeja, Otlica, Lokovec, Čepovan.