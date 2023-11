Alternativa plastičnim in papirnatim slamicam – naravne slamice iz tritikale

Prodaja plastičnih slamic je pri nas že dobri dve leti prepovedana, a težava s tem še ni rešena. Plastične slamice, ki smo jih v življenju že uporabili, se namreč razgrajujejo tudi po več stoletij in tako ostajajo na svetu dlje kot mi. Papirnate slamice pa medtem pogosto razpadejo, še preden uspemo popiti pijačo. In kaj je alternativa? Slamice iz tritikale. Gre za žito, ki je v osnovi namenjeno za krmo. Izdeluje jih Alenka Leber Vračko, pri tem pa ji pomagata hčerki, ki sta po izobrazbi pravnici, a sta se odločili, da pravo zamenjata za kmetijstvo in ostaneta na domači kmetiji.