Alternativi glasnim pokom: tihi in spletni ognjemet, ki živalim celo pomaga

Spektakularne barve, več minutni spektakel in občutek, da prihaja nekaj novega, ne morejo nadomestiti glasnih pokov in strahu, ki ga ognjemeti povzročijo živalim. V preteklih letih se je sicer število slavij ob ognjemetu zmanjšalo, a lastniki in ljubitelji živali kljub temu iščejo načine, da bi jih bilo še manj.

Še eno alternativo pokanju petard in prižiganju glasnega ognjemeta so letos ponudili v Zavetišču Ljubljana. V sredini decembra so odprli posebno spletno pirotehnično trgovino. Tam za različne vsote prodajajo 'pasje bombice', 'petarde' Mrcina in druge 'pirotehnične' izdelke. A kot navajajo v ponudbi pa ni navadna pirotehnika, pač pa takšna, ki ne poka, temveč pomaga. Kako?

Z nakupom 'pirotehničnih' paketov zavetišče zbira denar za zaposlitev trenerja psov kot pomoč pri socializaciji psov z vedenjskimi težavami v Zavetišču Ljubljana. Nagrajeni pa so tudi kupci oziroma donatorji, saj se ob nakupu na zaslonu predvaja "mini spletni ognjemet", piše na njihovi spletni strani.