Alternativna proslava: protestniki napolnili Prešernov trg

Prešernov trg so zapolnili udeleženci alternativne proslave ob današnjem prazniku. Kot so za 24ur.com potrdili na PU Ljubljana, so zaradi kršenja javnega reda in miru pridržali nekaj oseb, a za zdaj alternativna proslava poteka mirno.

Izpostavili so še, da imajo prebivalci in prebivalke Slovenije dovolj političnih razprtij izpred 30 let, zato je tema proslave usmerjena v prihodnost in blagostanje za vse. "Ljudje si predvsem želimo dostojnega in svobodnega življenja. Trenutne politične stranke in njihove veljaki pa so nas večinoma razočarali in Slovenija ni upravičila pričakovanj in upov, ki smo jih imeli pred 30 leti. Zato je čas za preobrazbo Slovenije v vključujočo, pravičnejšo in enakopravnejšo družbo, pod načeli demokracije, vladavine prava, svobode in socialne pravičnosti," so še dodali v Protestni ljudski skupščini.