Alternativna rešitev za financiranje poslovanja malih podjetij oz. kako do kredita za mala podjetja?

Vstop v svet podjetništva je za mnoge podjetnike sanjski podvig, poln izzivov in priložnosti, na drugi strani pa tudi vsakodnevnih izzivov ter preprek. Čeprav so ideje podjetnikov jasne in volja močna, pa je realnost pogosto polna ovir, predvsem finančnih. Vsak poslovni subjekt, ne glede na velikost in panogo delovanja, potrebuje stabilne finančne vire za opravljanje svojega posla, saj je brez ustrezne kapitalske strukture težko zagotoviti rast, razvoj in konkurenčnost podjetja na trgu. Tako v praksi poznamo predvsem dvoje virov financiranja oz. kapitala - lastniški ter dolžniški. Predvsem lastniške pa tudi dolžniške vire (bančni) bi lahko v splošnem pojmovali tudi kot t. i. primarni finančni viri.

Kaj pa storiti, če primarni finančni viri niso na voljo v dovoljšnem obsegu, podjetje pa izkazuje rapidno rast in razvoj ter ima potrebo po dodatnih finančnih virih in to v kar se da najkrajšem možnem času? PNC za financiranje mikro in malih slovenskih podjetij Družba PNC je slovenska finančna institucija, ki je nastala iz potreb mikro in malih slovenskih pravnih subjektov oz. podjetji, ki so na trgu že nekaj let, dobro poslujejo ter potrebujejo dodatne finančne vire za tekoče poslovanje in rast, vendar jim banka tega financiranja zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne omogoča. Nudimo t. i. sekundarne finančne vire, ki so namenjeni predvsem hitro rastočim malim podjetjem, ki potrebujejo hiter dostop do finančnih virov in predvsem za kratkoročno obdobje. Financiranje je na voljo izključno pravnim subjektom za omogočanje nadaljnje rasti in razvoja oziroma tekočega poslovanja podjetja. Novost na trgu - Digitaliziran in avtomatiziran sistem pridobitve kredita Družba PNC nudi: - kratkoročni krediti za podjetja - za obdobje enega leta oz. 12 mesecev, - z možnostjo reprograma oz. podaljšanja za enako obdobje - ter v višini od 1.000,00 do 100.000,00 EUR, odvisno od zmožnosti odplačevanja pravnega subjekta. V družbi PNC smo se s svojo ponudbo finančnih virov oz. samega sistema pridobitve kredita popolnoma osredotočili na potrebe podjetnikov, ki so zelo omejeni s časom, ker imajo ogromno lastnega dnevnega dela in obveznosti.

Pripravili smo popolno novost na slovenskem trgu - skoraj v celoti digitaliziran in avtomatiziran sistem pridobitve kredita, od oddaje kreditne vloge, do oddaje potrebne dokumentacije, pa do končne odobritve kredita.

Prednost digitaliziranega in avtomatiziranega sistema je v tem, da je mogoče postopek izpeljati že v 1 uri, vse dni v letu, praktično 24/7, in to od oddaje spletne kreditne vloge pa do dokončne odobritve kredita. Postopek pridobitve je hiter, brez odvečne administracije, nepotrebnih obiskov poslovalnic in dolgotrajne priprave številne nepotrebne dokumentacije oz. obrazcev. Zahtevek je mogoče vložiti oz. postopek pričeti preko spletne kreditne vloge, vso potrebno dokumentacijo pa je mogoče posredovati tekom samega postopka na spletni elektronski način, in sicer s sledenjem avtomatiziranim korakom, ki jih sistem pošilja na podjetnikov elektronski naslov. PNC tudi za posojila s.p. V Sloveniji poznamo več pravno-organizacijskih oblik gospodarskih družb. Kot ena od bolj razširjenih oblik je samostojni podjetnik. In ne glede na velikost, status normiranca, banke velikokrat ne prisluhnejo in ne odobrijo financiranja. V družbi PNC imamo rešitev: nudimo tudi posojila za samostojne podjetnike. Finančni viri za samostojne podjetnike so največkrat prilagojeni njihovim specifičnim potrebam in s fleksibilnimi pogoji. Odobritev in izplačilo sredstev oz. kredita sta hitra, zaradi česar je to idealna rešitev za tiste, ki potrebujejo hiter dostop do financiranja brez zapletene birokracije. Načeloma je možna odobritev kredita že v eni uri. Edinstven avtomatiziran sistem družbe PNC Edinstven avtomatiziran sistem družbe PNC pa pri oddaji spletne kreditne vloge s strani podjetja sledi tudi nekaterim osnovnim kriterijem, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, da se sam postopek lahko tudi nadaljuje od prvega koraka dalje na preostale korake: - sekundarni finančni viri NISO namenjeni FIZIČNIM osebam, - sekundarni finančni oz. krediti in posojila so izključno za pravne osebe (npr. d.o.o. ali samostojni podjetnik), - podjetja morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji, - podjetja morajo izkazovati redno poslovanje in poslovati na trgu že vsaj 2 leti, - podjetja ne smejo imeti aktivne zaporedne blokade daljše od 30 dni, - podjetja morajo izkazovati rast v poslovanju in posledično pridobivati nove posle, - podjetja morajo predlagati ustrezno zavarovanje, ki je lahko v obliki premičnine ali nepremičnine, - podjetja morajo imeti promet v tekočem in predhodnem poslovnem letu višji od 50.000,00 EUR,

