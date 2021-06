Več kot kulinarično doživetje – Altroke Istra Gourmet Festival

Kot sporoča že samo ime – Altroke Istra Gourmet Festival bo novi gastronomski festival postregel z najboljšim iz Istre. Beseda altroke namreč v istrskem narečju pomeni »še več« in »še bolje«, zato lahko pričakujemo, da se bodo na novi kulinarični prireditvi predstavili le najboljši in najbolj prepoznavni gostinci, vinarji in drugi ponudniki lokalnih dobrot od Ankarana do Pirana.

Premierna izvedba Altroke Istra Gourmet Festivala bo v četrtek 24. junija na dvorišču Vinakoper, nato pa se bo konec julija (29. 7.) selil v Marezige, 26. avgusta ga bodo gostili v Dekanih, zadnji pa bo 30. septembra na koprskem Titovem trgu.