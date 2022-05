ALUO dvomi v motive za premestitev kipov iz parka na Brdu pri Kranju

Zaposlenih na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje so v javnem pismu izrazili nestrinjanje s premestitvijo spomenikov in vrtnih skulptur iz parka protokolarnega objekta Brdo v Park vojaške zgodovine v Pivki. Čeprav naj bi kipe, med njimi tudi kip Tita, odstranili zaradi restavracije, pa načrti kažejo, da bodo ti tam ostali. Zato se v ALUO bojijo, da je umik kipov iz javnega prostora politično motiviran, kar obsojajo.

Že pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU je javnost zmotila odstranitev spomenika maršala Tita iz parka na Brdu pri Kranju, kjer je potekala glavnina dogodkov v okviru predsedovanja. V javno gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo) so takrat pojasnili, da so skulpturo odstranili zato, da bi jo konservirali oziroma restavrirali. Takrat je kranjsko združenje borcev za vrednote NOB od upravljalcev zahtevalo odgovore na vprašanja, zakaj so kip Tita odstranili. Odgovorili so jim le, da je delo potrebno prenove. Gre sicer za delo hrvaškega kiparja Antuna Augustinčića iz leta 1947, ki je več let stalo v Ljubljani, pozneje pa na Brdu pri Kranju med kipi socialističnega obdobja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot so pojasnili v javnem pismu, je bila zbirka skulptur v parku Brdo in v dvorcu Brdo najbolj celosten prikaz kiparstva poznih 40. in 50. let na prostem v Sloveniji. "Šlo je za eno od redkih javnih zbirk kipov, pod katere so podpisani avtorji, kot so Ivan Zajec, Ivan Napotnik, Tine Kos, Frane Kršinić, Boris Kalin, Grga Antunac, Vanja Radauš, Frančišek Smerdu, Karel Putrih, Zdenko Kalin, Stane Keržič in Stojan Batič. Gre za odlična, pomembna dela tega obdobja in vrhunske kiparje, nekateri od njih so bili tudi vplivni profesorji na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani," so poudarili. Pojasnili so še, da je bila za likovno zbirko dvorca odgovorna Narodna galerija v Ljubljani, za vrtne kipe Zavod za varstvo kulturne dediščine, le Titov spomenik je sodil v zbirko Muzeja novejše zgodovine.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot piše v pismu, je direktor Muzeja novejše zgodovine Jože Dežman posvojil vso zbirko in kot razlog za prestavitev navedel, da je bila zanemarjena. Na akademiji se bojijo, da 11 kipov iz zgodnjega povojnega obdobja niso konservirali-restavrirali, saj da o opravljenih posegih ni nikakršnega poročila. "Povsem so jih umaknili iz zaščitenega območja parka protokolarnega objekta Brdo. Tam so pustili samo en kip Zdenka Kalina in starejše delo Karla Putriha," so poudarili. Izpostavili so še, da potreba po konservatorsko-restavratorskih posegih nikakor ne opravičuje selitve kipov iz njihove parkovne lokacije na Gorenjskem. Pojavljajo se sicer tudi govorice, da je selitev "v nekdanjo italijansko vojašnico" začasna.

Vprašanja glede razlogov za premestitev zbirke kipov in njihove končne usode smo povprašali tudi vse pristojne. Na odgovore še čakamo.