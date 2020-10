Alžirec in Maročan, ki sta ugrabila Belokranjca, predčasno izpuščena iz zapora

Alžirec in Maročan, ki sta bila avgusta lani zaradi ropa in ugrabitve 79-letnega Belokranjca obsojena leto dni in devet mesecev zapora, po naših informacijah nista več v zaporu. Nastanjena sta v Centru za tujce v Postojni, gibanje pa jima je omejeno. Po prestani kazni bi ju morali za pet let izgnati iz države. Kdaj, če sploh, se bo to zgodilo?

Novomeško sodišče je 26. avgusta lani ugrabiteljema 79-letnega Belokranjca, 18-letnemu Alžircu in 25-letnemu Maročanu, izreklo po eno leto in devet mesecev zapora, po prestani kazni pa naj bi ju za pet let izgnali iz države. Po naših informacijah sta tujca že zapustila zapor in sta trenutno nastanjena v Centru za tujce v Postojni, kjer pa jima je gibanje omejeno. Vprašanja o tem, kdaj, če sploh, bosta izgnana iz države, smo naslovili na Policijo in MNZ. Kot je znano, njuni matični državi ne sodelujeta pri repatriaciji svojih državljanov, zato nas je zanimalo tudi, kakšna je statistika tovrstnih izgonov v preteklosti, in kaj se s temi ljudmi zgodi v primerih, da je izgon neuspešen.

icon-expand Ugrabitelja Miroslava Moravca sta, kot kaže, že odslužila svojo kazen. FOTO: 24ur.com

Spomnimo. Trije tuji državljani so 8. maja v Beli krajini ugrabili domačina, ga oropali in zato, da jih ne bi prijavil policiji, zvezali, strpali v prtljažnik avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi mu nato prerezali vrv na rokah, vozilo zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo. Tam pa so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili nazaj v Slovenijo, kjer so na sojenje čakali v priporu.