Amalija Žakelj ne bo ministrica, Muženič naj bi se vrnil na vrh NPU

Prva sprememba na seznamu ministrskih kandidatov nastajajoče vlade: Amalija Žakelj, ki je bila kandidatka za ministrico za vzgojo in šolstvo, po naših neuradnih informacijah ne bo ministrica. Kandidat za ta resor sicer ni predviden za zaslišanje na parlamentarnih odborih, saj novi premier Robert Golob zaradi zahteve SDS za posvetovalni referendum še ne more oblikovati ministrstev po svojih načrtih.

Po tem, ko Amalija Žakelj ni soglašala z začasno zasedbo položaja državne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, so se v Gibanju Svoboda po naših podatkih za to dogovorili z Darjem Feldo s Pedagoške fakultete primorske univerze. Neuradno naj bi hkrati tudi sklenili, da bo, potem ko bodo ministrstvo razdelili na dva dela, prevzel tudi vodenje ministrstva za vzgojo in šolstvo. Drugo sekretarsko mesto na zdaj še združenem ministrstvu pod vodstvom Igorja Papiča pa naj bi dobil Matjaž Krajnc s kemijske fakultete, ki naj bi na kasnejšem ministrstvu za visoko šolstvo ostal kot sekretar. Še nekaj drugih kadrovskih novosti: po naših informacijah bo v zdravstveni ekipi, zbrani okrog Danijela Bešiča Loredana, tudi Aleš Šabeder, nekdanji zdravstveni minister v Šarčevi vladi. Kakšno funkcijo bo imel, sicer še ni povsem jasno. Še na pravosodno ministrstvo poglejmo: po naših podatkih bo eden od državnih sekretarjev Dominike Švarc Pipan Igor Šoltes. Poročali smo tudi že, da bo Policijo prevzel Boštjan Lindav, neuradno pa naj bi se na Nacionalni preiskovalni urad vrnil Darko Muženič, ki ga je tja pravzaprav vrnilo že sodišče, a zdajšnje vodstvo Policije tega ni upoštevalo. V soboto zaslišanja prvih petih kandidatov za ministre

icon-expand Matjaž Han bo svojo vizijo predstavil prvi. Na sliki s Tanjo Fajon in Dominiko Švarc Pipan, prav tako kandidatkama za ministrici. FOTO: Bobo

Več ministrskih kandidatov je sicer predstavitev svojih ekip napovedalo za čas po zaslišanjih. Poslance štirih odborov in komisije za Slovence v zamejstvu namreč jutri čaka prva delovna sobota v tem sklicu. Zaslišali bodo prvo tretjino kandidatov za ministre. Ob devetih bosta na vprašanja najprej odgovarjala Matjaž Han, kandidat za ministra za gospodarstvo, turizem in šport, ter nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič, ki bo prevzel visoko šolstvo, znanost in inovacije. Ob enih bo zaslišan Matej Arčon, ki prevzema ministrstvo brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zadnja bosta na vrsti kandidata za ministra brez listnice, Emilija Stojmenova Duh, ki bo skrbela za digitalno preobrazbo, in Aleksander Jevšek, ki bo zadolžen za kohezijo in regionalni razvoj.